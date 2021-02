Fox News transforme Winter Storm Uri en un gourdin pour posséder les bibliothèques

Tucker Carlson prend la parole lors du National Review Institute Ideas Summit en mars 2019 à Washington, DC. | Chip Somodevilla / Getty Images

«Il semble assez clair qu’une dépendance imprudente aux moulins à vent est la cause de cette catastrophe» au Texas, a menti Tucker Carlson.

Alors que près de 3 millions de Texans languissaient sans électricité mercredi après-midi au milieu des retombées en cours de la tempête hivernale Uri, les républicains et Fox News se sont associés pour transformer la catastrophe en un problème de guerre culturelle.

Comme l’a expliqué Umair Irfan de Vox, les pannes d’électricité se sont produites lorsque la tempête hivernale a créé un pic soudain de la demande d’énergie et a paralysé la production de gaz naturel, de charbon, d’énergie nucléaire et éolienne. Les problèmes fondamentaux (mis à part le changement climatique) concernent l’incapacité de l’État à hiverner les installations et les infrastructures énergétiques dans une région qui n’est pas habituée à un temps de gel soutenu.

C’est une histoire un peu compliquée – à moins que vous n’obteniez vos informations de Fox News. Depuis lundi, divers animateurs de Fox News, dont Tucker Carlson et Harris Faulkner, ont fait valoir que les pannes de courant au Texas sont en fait le résultat de politiques énergétiques de type Green New Deal qui ne sont même pas en place là-bas.

«Il semble assez clair qu’une dépendance imprudente sur les moulins à vent est la cause de cette catastrophe», a déclaré Carlson lundi, établissant un point de discussion que Fox News a continué à enfoncer dans le cerveau des téléspectateurs à travers de nombreuses émissions mardi, Carlson revenant sur le thème. ce soir-là.

« Totalement dépendant des moulins à vent » pic.twitter.com/xIfQPg0IlB – Acyn Torabi (@Acyn) 17 février 2021

Puis, dans un épisode illustrant la relation symbiotique entre Fox News et le Parti républicain, le gouverneur du Texas, Greg Abbott (à droite) a pris une pause pour répondre à la catastrophe pour rejoindre l’émission Fox News de Sean Hannity plus tard mardi soir. Comme Hannity était d’accord avec lui, Abbott a déclaré que « cela montre comment le Green New Deal serait un accord mortel pour les États-Unis d’Amérique. »

«Notre éolienne et notre solaire ont été arrêtés, et ils représentaient collectivement plus de 10% de notre réseau électrique, et cela a plongé le Texas dans une situation où il manquait d’électricité à l’échelle de l’État», a-t-il poursuivi. «Cela montre simplement que les combustibles fossiles sont nécessaires pour l’État du Texas ainsi que pour d’autres États pour s’assurer que nous serons en mesure de chauffer nos maisons en hiver et de refroidir nos maisons en été.»

Le gouverneur du Texas, Abbott, blâme l’énergie solaire et éolienne pour les pannes de courant dans son État et déclare que « cela montre comment le Green New Deal serait un accord mortel pour les États-Unis d’Amérique » pic.twitter.com/YfVwa3YRZQ – Andrew Lawrence (@ndrew_lawrence) 17 février 2021

Ce n’est pas seulement Abbott – d’autres républicains du Texas, y compris le représentant régulier de Fox News Dan Crenshaw et Sénateur John Cornyn – utilisent également Uri et la crise humanitaire qui a suivi comme prétexte pour dénigrer les énergies renouvelables.

Bottom line: Merci à Dieu pour l’énergie de base composée de combustibles fossiles. Si notre réseau avait été plus dépendant des éoliennes qui ont gelé, les pannes auraient été bien pires. – Représentant Dan Crenshaw (@RepDanCrenshaw) 16 février 2021

Il est vrai que certaines éoliennes et autres installations d’énergie renouvelable ont gelé au milieu de la vague de froid historique et ont dû arrêter la production. Mais le plus gros problème que les Abbotts et Hannitys du monde refusent de reconnaître est que la tempête hivernale a fermé une proportion encore plus grande des sources thermiques favorisées par les opposants aux énergies renouvelables.

Comme Katie Shepherd l’a détaillé pour le Washington Post, les données de l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), l’organisation à but non lucratif qui gère le réseau électrique du Texas, réfutent le spin Abbott / Fox News:

Bien que les sources d’énergie renouvelables aient partiellement échoué, elles n’ont contribué qu’à 13% des pannes d’électricité, tout en fournissant environ un quart de l’énergie de l’État en hiver. Les sources thermiques, y compris le charbon, le gaz et le nucléaire, ont perdu près de deux fois plus de gigawatts d’électricité à cause du froid, selon l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), l’opérateur du réseau électrique de l’État. Les critiques ont également noté que les éoliennes peuvent fonctionner dans des climats aussi froids que le Groenland si elles sont correctement préparées pour la météo.

Dans ce contexte, distinguer les éoliennes pour les pannes en cours au Texas est évidemment une mauvaise lecture fondamentale de ce qui se passe réellement. Mais au lieu de soumettre les affirmations d’Abbott à un examen critique, les animateurs «du côté des nouvelles» de Fox News les ont amplifiés mercredi en les couvrant comme des nouvelles.

Faulkner soulignant à nouveau des prises ridiculement fausses comme des faits, cette émission colporte intentionnellement de la désinformation «Le gouvernement du TX a déclaré que les éoliennes ont échoué pendant le gel et a interrompu la livraison de gaz naturel, et a déclaré que ~ l’agenda climatique de gauche ~ a joué un rôle dans la création de cette tragédie» pic.twitter.com/yYIIi6yoj6 – Puissance Lis (@ LisPower1) 17 février 2021

Le traitement d’Uri par Fox News illustre comment, pour une grande partie du Parti républicain, tout est désormais une guerre culturelle. Sur Fox, la pandémie de coronavirus est refondue autour de la lutte de propriétaires d’entreprise lésés et les parents à surmonter les réglementations de santé publique prétendument inutiles imposées par les fonctionnaires démocrates; l’insurrection du 6 janvier au Capitole porte sur les prétendus échecs de Nancy Pelosi; Les efforts du président Joe Biden pour prévenir les conflits d’intérêts dans et autour de la Maison Blanche sont couvert, tandis que les conflits d’intérêts flagrants à la Maison Blanche de Trump étaient défendus.

Et une tempête hivernale historique au Texas aggravée par le défaut de prendre les précautions appropriées – les responsables ont ignoré un rapport fédéral de 2011 recommandant à ERCOT de prendre des mesures pour altérer les installations contre le froid, par exemple, et quand Abbott n’est pas sur Fox News, il a essayé rejeter la responsabilité des pannes d’électricité sur l’organisation à but non lucratif – finit par être tordu en prétexte d’attaques trompeuses contre les énergies renouvelables.

« Républicains et médias de droite, ils veulent prendre chaque question politique et la transformer en une douloureuse idiotie de guerre culturelle », a déclaré Chris Hayes de MSNBC mardi dans un monologue critiquant la couverture de ce qui se passe au Texas. «Et il y a un intérêt à le faire. Les entreprises de combustibles fossiles le souhaitent également. Ils veulent que cela se transforme en une guerre culturelle, comme «les libs ne veulent pas que vous ayez le pouvoir». »