Fox News sous le feu des chyrons sycophantiques de Trump qualifiant Biden de « dictateur en herbe »

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Fox News a été critiqué pour son chyron choquant lors du discours post-mise en accusation de Donald Trump, qualifiant le président Joe Biden de « dictateur en herbe » qui a tenté de faire arrêter « son rival politique ».

Le réseau de droite – qui a accepté de payer 787 millions de dollars en avril à Dominion Voting Systems pour régler un procès pour sa promotion des mensonges électoraux de M. Trump en 2020 – était le seul grand réseau d’information par câble à diffuser le discours de l’ancien président depuis son club de golf de Bedminster. dans le New Jersey mardi soir.

Lors de la diffusion des remarques de M. Trump – au cours desquelles il a continué à faire une série d’affirmations et d’attaques non fondées contre M. Biden – le réseau a choqué les téléspectateurs avec une légende clignotant sur l’écran.

Sur un écran partagé, montrant M. Biden prononçant un discours depuis la Maison Blanche d’un côté et M. Trump prononçant son discours depuis le New Jersey de l’autre, est apparu le chyron d’information : « Le dictateur en herbe parle à la Maison Blanche après avoir fait arrêter son rival politique ”.

Cette décision a déclenché un tollé sur les réseaux sociaux, plusieurs téléspectateurs exhortant M. Biden à poursuivre le réseau tandis que d’autres ont déclaré que Fox News avait prouvé sa position de porte-parole de la propagande républicaine.

« Si Joe Biden était vraiment un dictateur, Fox News n’existerait pas », a tweeté une personne.

« Je ne me souviens pas que Fox ait jamais qualifié Trump de » dictateur « quand il a promis d’emprisonner Hillary », a tweeté une autre personne.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont également émis l’hypothèse que la légende était un stratagème du réseau de droite pour tenter de récupérer les faveurs de M. Trump et de ses partisans.

« Fox News chyron est assez loin d’être pâle, même pour Fox News », a tweeté une personne.

«Avec des cotes d’écoute en baisse, ils essaient de ramener la foule de MAGA et de prouver qu’ils ne sont pas un programme d’information mais une machine de propagande. Biden est un « dictateur en herbe ».

Pendant ce temps, d’autres ont appelé Fox News à révoquer ses privilèges de presse à la Maison Blanche parce qu’il s’était avéré être une « machine de propagande républicaine ».

Fox News chyron qualifie Biden de « dictateur en herbe » tandis que Trump minimise les accusations de mauvaise gestion des secrets nucléaires (Fox News)

« @whca Bonjour, je suis troublé par la diffusion par Fox News d’un chryon qualifiant Biden de » dictateur en herbe « . Je demanderais à la WHCA d’envisager de sanctionner Fox News et ses références WH pour cette cascade incendiaire », a tweeté une personne.

«Pourquoi FOX est autorisé à moins de 50 pieds de la salle de conférence de presse de Whitehouse, cela m’incombe. Ils sont une machine de propagande républicaine et n’ont rien à y faire. (Ce n’est pas une question de liberté d’expression) », a lancé un autre.

D’autres utilisateurs de médias sociaux sont allés jusqu’à suggérer que le président devrait intenter une action en justice contre le réseau.

« Biden doit poursuivre Fox News », a déclaré une personne.

Un autre a écrit: «Aujourd’hui, Fox Propaganda a affiché un message sur sa bannière qualifiant notre président Biden de dictateur en herbe qui a fait arrêter son rival politique, ce qui est un mensonge complet.

« Biden devrait les poursuivre en justice pour diffamation, tout comme son administration. »

L’affirmation sauvage de Fox News a répété les paroles de M. Trump qui a faussement affirmé que son rival politique était derrière les accusations fédérales auxquelles il est actuellement confronté.

Dans son discours de mardi soir, l’ancien président a une fois de plus poussé ces affirmations, qualifiant l’affaire contre lui de « l’abus de pouvoir le plus diabolique et le plus odieux » de M. Biden.

«Cette journée restera dans l’infamie et Joe Biden restera à jamais dans les mémoires comme non seulement le président le plus corrompu de l’histoire de notre pays, mais peut-être, plus important encore, le président qui, avec un groupe de ses plus proches voyous, inadaptés et marxistes tenté de détruire la démocratie américaine », a déclaré M. Trump.

M. Biden a nié à plusieurs reprises toute implication dans l’enquête, qui était dirigée par le procureur spécial Jack Smith. Pendant ce temps, M. Trump lui-même a tenté de renverser la démocratie en refusant d’accepter sa défaite aux élections de 2020 face au démocrate.

Mardi après-midi, M. Trump a comparu pour sa mise en accusation devant un palais de justice fédéral de Miami, devenant ainsi le premier président américain actuel ou ancien jamais accusé d’un crime fédéral.

Il a plaidé non coupable des 37 chefs d’accusation fédéraux pour avoir manipulé des documents classifiés, y compris des informations sur la défense nationale, après avoir quitté la Maison Blanche.

L’acte d’accusation, qui n’a pas été scellé vendredi 9 juin, allègue que M. Trump a délibérément menti et induit les autorités en erreur afin de pouvoir conserver des documents qu’il savait classifiés.

À au moins deux occasions distinctes, M. Trump a ensuite montré certains des documents classifiés à des personnes non autorisées à les voir, selon l’acte d’accusation.

De superbes photos ont révélé que de nombreux documents étaient stockés autour des toilettes, de la douche et de la salle de bal de son domaine de Mar-a-Lago.

Les accusations comprennent 31 chefs d’accusation de rétention délibérée d’informations sur la défense nationale et des chefs d’accusation uniques de fausses déclarations et représentations, et des chefs d’accusation de complot en vue d’entraver la justice, de rétention d’un document ou d’un dossier, de dissimulation de document par corruption, de dissimulation d’un document dans une enquête fédérale et d’un stratagème. cacher.

L’assistant de longue date de M. Trump, Walt Nauta, a également été inculpé de six accusations d’obstruction et de dissimulation après avoir prétendument aidé à déplacer des boîtes de documents de Mar-a-Lago à la résidence de M. papiers.

Les deux hommes ont comparu ensemble devant le tribunal, mais M. Nauta n’a pas plaidé coupable car il n’avait pas d’avocat en Floride.