Fox News règle son procès avec la productrice licenciée Abby Grossberg

Fox News a réglé un autre procès, cette fois avec un ancien producteur de l’ancien animateur de prime time Tucker Carlson.

Le Fox Corp. Le réseau a accepté de payer 12 millions de dollars pour régler le procès intenté par Abby Grossberg, qui alléguait qu’elle avait été forcée de donner un faux témoignage dans l’affaire de diffamation de Dominion Voting Systems.

« Bien que je maintienne mes réclamations et allégations déposées publiquement, à la lumière du règlement d’aujourd’hui de 12 millions de dollars, en vertu duquel j’ai maintenant retiré ces réclamations, je suis encouragé que Fox News m’ait pris au sérieux, moi et mes réclamations légales », a déclaré Grossberg dans une déclaration vendredi. « J’ai bon espoir, sur la base de nos discussions avec Fox News aujourd’hui, que cette résolution représente une étape positive de la part du réseau concernant son traitement des femmes et des minorités sur le lieu de travail. »

Grossberg plus tôt cette année avait intenté des poursuites contre Fox à New York et au Delaware, et avait également accusé le réseau de discrimination. Les avocats de Grossberg avaient précédemment déclaré qu’elle avait été licenciée par Fox en représailles.

« Je m’en tiens et je m’en remets à mes réclamations et allégations déposées publiquement et à toutes les déclarations publiques que moi-même ou mes avocats avons faites concernant mon emploi chez Fox News », a déclaré Grossberg dans le communiqué de vendredi. « Je ne ferai aucune autre remarque concernant mon emploi chez Fox News pour le moment et je vous demande de respecter ma décision. »

Le producteur avait travaillé avec les hôtes de Fox Carlson – qui a été évincé à la suite du règlement de Fox avec Dominion – et Maria Bartiromo, et avait allégué que les avocats du réseau l’avaient contrainte et intimidée à fournir un témoignage trompeur dans le procès de Dominion.

En avril, un procès a été interrompu lorsque Fox a déclaré qu’il paierait 787,5 millions de dollars à Dominion pour régler un procès en diffamation suite à de fausses allégations selon lesquelles les machines à voter de Dominion auraient influencé le résultat de l’élection présidentielle de 2020.

Grossberg avait déclaré plus tôt qu’elle aurait volontairement témoigné au nom de Dominion si le procès avait eu lieu.

« Nous sommes heureux d’avoir pu résoudre cette affaire sans autre litige », a déclaré vendredi un représentant de Fox dans un communiqué.

Fox avait auparavant nié les affirmations de Grossberg et expliqué sa décision de laisser partir le producteur :