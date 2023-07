Fox News règle le procès pour discrimination sexuelle avec Abby Grossberg pour 12 millions de dollars

Fox Corporation s’est contentée d’un procès de 12 millions de dollars intenté par l’ancienne productrice de Fox News Abby Grossberg, qui avait fait des allégations de discrimination sexuelle.

Elle a également accusé les avocats du réseau d’avoir fait pression sur elle pour qu’elle fasse des déclarations trompeuses dans l’affaire Dominion Voting Systems, a déclaré vendredi son avocat Tanvir Rahman.

Le paiement à Grossberg réglera tous les litiges qu’elle a intentés contre Fox Corp, Fox News Network et ses anciens collègues, y compris l’ancien hôte de Fox, Tucker Carlson.

Dans un communiqué, Fox News a déclaré: « Nous sommes heureux d’avoir pu résoudre cette affaire sans autre litige. »

Le procès a affirmé que l’équipe juridique de Fox « a contraint, intimidé et mal informé » Grossberg lors des préparatifs de son témoignage dans une bataille juridique entre le réseau et Dominion, une société de technologie électorale.

Elle a soutenu dans le procès qu’elle avait reçu « une représentation juridique dommageable et terriblement inférieure et inadéquate » par rapport à ses homologues masculins de Fox News et que l’expérience avait entraîné « un préjudice irrémédiable à la réputation et émotionnel ».

Dans son procès, Grossberg avait affirmé que l’émission de Carlson avait un lieu de travail cruel et misogyne et qu’elle avait subi des pressions pour donner un témoignage trompeur dans l’affaire Dominion.

Le règlement est le deuxième très médiatisé impliquant Fox en l’espace de quelques mois. Le réseau conservateur a réglé avec Dominion pour 787,5 millions de dollars en avril alors qu’un procès était sur le point de commencer après que la société de machines à voter a poursuivi Fox pour diffamation, accusant le réseau et sa société mère d’avoir sciemment diffusé des allégations fausses et farfelues dans lesquelles Dominion était impliqué. un complot pour voler les élections de 2020.

Moins d’une semaine plus tard, le 24 avril, Carlson, la personnalité la plus populaire du réseau, a été licencié. Le réseau affirme que le tir n’était pas lié à la colonie du Dominion. Carlson n’a fait aucun commentaire.

La nouvelle du règlement avec Grossberg est arrivée pendant une période de 24 heures particulièrement chargée pour Fox. Jeudi, la personnalité populaire à l’antenne Geraldo Rivera a indiqué qu’il avait démissionné après avoir été renvoyé d’une émission de réseau appelée The Five.

Pendant ce temps, vendredi, un porte-parole du réseau a déclaré que la séparation avec Rivera était « à l’amiable ». Rivera est apparu sur la chaîne vendredi matin pour un segment d’adieu dans lequel il a déclaré: « J’aime Fox, j’aime les gens de Fox, je l’aimerai toujours. »

L’Associated Press a contribué au reportage