Fox News poursuivi par Ray Epps, partisan de Trump, accusé d’avoir incité à l’émeute du 6 janvier

La société a cherché à aller au-delà des critiques de sa couverture des élections de 2020 et lancera une nouvelle programmation aux heures de grande écoute à partir de lundi.

Fox a été dans une bagarre publique avec Carlson après le règlement du Dominion. Alors que le contrat de Carlson l’empêche d’animer une autre émission pendant une autre année, il diffuse une version de son ancienne émission sur Twitter, prenant parfois des photos de Fox et de sa direction.

« Il s’est installé sur Ray Epps et a commencé à promouvoir le mensonge selon lequel Epps était un agent fédéral qui a incité à l’attaque du Capitole. »

« Tout comme Fox s’était concentré sur les sociétés de machines à voter en affirmant à tort une élection truquée, Fox savait qu’il avait besoin d’un bouc émissaire pour le 6 janvier qui l’aiderait à s’absoudre et plairait à ses téléspectateurs », selon la plainte.

« A cette époque, Epps croyait que la Rotonde était ouverte au public, comme elle l’avait été lors de sa visite à Washington, DC avec son père une décennie plus tôt », selon le procès.

Epps a déclaré qu’il avait confronté d’autres manifestants à propos de leur désir apparent de violence et qu’il les avait encouragés à être pacifiques. Epps a dit aux autres manifestants qu’il prévoyait de se rendre au Capitole le lendemain « pacifiquement ».

« Néanmoins, Baked Alaska a répondu en scandant » Nourris, nourris, nourris « , auquel quelques autres personnes dans la foule se sont jointes. »

Selon la théorie du complot, le fait qu’Epps n’ait pas été inculpé après l’émeute est la preuve que les enquêteurs fédéraux le protègent.

Le 6 janvier, sur le terrain du Capitole, Epps a déclaré avoir tenté de « désamorcer la situation », notamment en décourageant un émeutier qui a ensuite été inculpé.

Il s’est dit « choqué et déçu » lorsqu’il a vu plus tard des gens escalader les murs et les échafaudages du Capitole.