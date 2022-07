Fox News perd l’évaluation de sa source d’information fiable par Journalism Watchdog

Facebook

Newsguard a rétrogradé Fox News d’une note verte digne de confiance à rouge, procédez avec prudence.

Voici le downgrade de Fox News :

PUTAIN DE MERDE : @NewsGuardRating vient de rétrograder @Fox News‘ note officielle de “Vert – Digne de confiance” à “Rouge – procéder avec prudence”. C’EST ÉNORME. pic.twitter.com/9F3HguLf8k – Nandini Jammi (@nandoodles) 21 juillet 2022

La justification de la rétrogradation de Fox News était la suivante : “Dans les critiques précédentes de foxnews.com, Newsguard a constaté que si le site avait publié de fausses déclarations sur des sujets importants qui n’avaient pas été corrigés, cela parce que FoxNews.com publiait régulièrement d’autres corrections, et parce que les fausses déclarations ne semble pas se produire fréquemment, foxnews.com n’a pas manqué à la norme de Newsguard pour avoir des pratiques de correction efficaces.

Ce qui a changé, c’est que “foxnews.com a publié des déclarations significativement fausses non corrigées à un rythme beaucoup plus fréquent que dans les revues précédentes”.

Newsguard est une équipe de journalistes et de rédacteurs qui évaluent et fournissent des évaluations nutritionnelles pour les organes de presse. Ils vendent ce service aux consommateurs, aux agences de publicité et à d’autres comme moyen de lutter contre la désinformation.

Le déclassement de Fox News est un gros problème, car cela confirme que les propriétés médiatiques de Fox se sont davantage orientées vers la désinformation et se sont éloignées des pratiques journalistiques.

Fox a induit les téléspectateurs en erreur pendant des années, mais ils sont passés à la désinformation et ne sont plus reconnus comme une source d’information fiable par des normes tierces objectives.