Fox News paiera 12 millions de dollars à l’ancien producteur qui a accusé le réseau de sexisme rampant – Boston News, Météo, Sports

(CNN) — Fox News paiera 12 millions de dollars pour régler une paire de poursuites majeures intentées par l’ancienne productrice Abby Grossberg, a déclaré vendredi son avocat.

Grossberg avait accusé Fox News de faire pression sur elle pour qu’elle donne un faux témoignage dans l’affaire de diffamation historique de Dominion Voting Systems contre le réseau, et de favoriser un lieu de travail profondément misogyne. Elle avait poursuivi Fox News, sa société mère, l’ancien animateur de prime time Tucker Carlson et plusieurs cadres supérieurs.

Dans une déclaration annonçant le règlement, Grossberg a déclaré « Je maintiens mes réclamations et allégations déposées publiquement », mais qu’elle a accepté de retirer les poursuites dans le cadre de l’accord de 12 millions de dollars.

« Je suis encouragé que Fox News m’ait pris au sérieux, moi et mes réclamations légales », a déclaré Grossberg. « J’espère, sur la base de nos discussions avec Fox News aujourd’hui, que cette résolution représente une étape positive de la part du réseau concernant son traitement des femmes et des minorités sur le lieu de travail. »

Un porte-parole de Fox News a confirmé le règlement dans un communiqué vendredi, déclarant: « Nous sommes ravis d’avoir pu résoudre cette affaire sans autre litige ». La société a précédemment nié les affirmations de Grossberg, affirmant que ses poursuites étaient « criblées de fausses allégations ».

CNN a rapporté plus tôt ce mois-ci que Grossberg finalisait un accord avec le réseau. Le règlement marque le quatrième cas que Fox et ses propriétaires ont mis fin cette année, y compris l’affaire de diffamation à succès Dominion, où le réseau a versé 787 millions de dollars.

Un dossier judiciaire dans l’affaire fédérale de Grossberg à New York a indiqué qu’elle avait volontairement rejeté le procès vendredi. Elle avait précédemment abandonné une action en justice connexe qu’elle avait déposée dans le Delaware.

Des allégations stupéfiantes

La bataille à gros enjeux éclater à la vue du public fin mars, lorsque Grossberg a déposé les poursuites explosives contre son ancien employeur à New York et dans le Delaware. Sous quelques jours, elle a été licenciée.

Grossberg a accusé les avocats de Fox News de l’avoir forcée à donner un faux témoignage dans l’affaire Dominion, en donnant des réponses dans sa déposition qui protégeait l’entreprise et ses personnalités. Les allégations ont envoyé des ondes de choc dans l’affaire Dominion, affaiblissant la position de Fox au bord du procès et présenter de nouvelles preuves d’actes répréhensibles potentiels par le réseau et ses personnalités à l’antenne.

Grossberg était producteur senior lors de la campagne 2020 pour Maria Bartiromo, qui a utilisé à plusieurs reprises son émission pour colporter de fausses affirmations selon lesquelles l’élection présidentielle avait été volée. Après l’élection, Grossberg est passé au programme phare de Carlson, « Tucker Carlson Tonight », l’émission la mieux notée du réseau à l’époque.

Les bandes audio qu’elle a enregistrées alors qu’elle travaillait pour Bartiromo – y compris les conversations hors antenne de l’hôte avec des responsables influents de Trump – sont devenues publiques au milieu de sa bataille juridique. Son avocat avait précédemment déclaré que l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith, était intéressé pour obtenir les quelque 90 bandes de Grossberg pour son enquête sur les tentatives de Trump d’annuler les élections.

En plus de la saga Dominion, Grossberg a affirmé qu’elle avait subi une attaque perfide de sexisme au travail et de misogynie endémique. Elle révélé dans une interview télévisée que le harcèlement était si grave qu’elle a pensé à se suicider alors qu’elle travaillait chez Fox News.

L’environnement toxique s’est aggravé après que Grossberg ait rejoint l’émission de Carlson, a-t-elle déclaré. Selon les poursuites, Grossberg a été témoin d’une utilisation flagrante du mot C, des collègues masculins débattant ouvertement des politiciennes « plus f-kable » et on leur a posé des questions sexuelles inconfortables.

Fox News a réfuté ces affirmations de manière agressive alors que les poursuites de Grossberg étaient en cours.

Le réseau de droite a renvoyé Carlson en avril et a annulé son programme, au milieu des retombées du Dominion. Jesse Watters, un provocateur de droite au style similaire, devrait reprendre l’heure de 20 heures le mois prochain.

« Ce fut l’honneur de ma carrière d’être l’avocat d’Abby au cours de l’année écoulée », a déclaré son avocat Gerry Filippatos dans un communiqué vendredi après-midi. « Une personne plus courageuse et plus honnête, un journaliste compétent et dévoué, et un ardent défenseur de la justice que je n’ai jamais rencontré. »

(Copyright (c) 2022 CNN. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception