Après que la National Security Agency (NSA) a nié avoir ciblé le journaliste Tucker Carlson, un nouveau rapport a révélé que l’agence avait « démasqué » le nom de l’animateur de Fox News tout en surveillant les communications avec des tiers.

De nombreux législateurs ont demandé une enquête officielle sur les affirmations récentes de Carlson selon lesquelles la NSA aurait espionné ses communications avec l’intention de le retirer des ondes. L’agence a repoussé la demande le mois dernier, bien que les critiques aient noté que la déclaration publiée sur les accusations n’était pas exactement un « déni » clair.

Selon un rapport de The Record, citant plusieurs personnes familières avec la situation, la NSA a terminé un examen des allégations de Carlson et a découvert que son nom était « démasqué » dans les communications de tiers surveillées. « Démasquer » est un processus par lequel les fonctionnaires peuvent demander un nom expurgé d’un citoyen américain dans un rapport de renseignement final révélé afin de mieux comprendre les messages examinés.

Il n’y a pas d’autres informations sur les communications spécifiques, mais Carlson avait mentionné, avant de porter ses accusations contre la NSA, qu’il tentait d’obtenir une interview avec le président russe Vladimir Poutine.

Le rapport affirme que bien que le nom de Carlson ait été révélé, ses propres communications n’ont jamais été recueillies par « collecte accessoire », qui permet aux fonctionnaires d’obtenir des données d’un citoyen qui est en contact avec une personne étrangère déjà surveillée.





Fox News a défendu son hôte populaire mais controversé et a déclaré qu’il était « totalement inacceptable » pour que la NSA « démasquer » le nom de Carlson alors qu’il tente de faire son travail.

« Que la NSA démasque Tucker Carlson ou tout journaliste tentant d’obtenir une interview digne d’intérêt est tout à fait inacceptable et soulève de sérieuses questions sur leurs activités ainsi que sur leur démenti initial, qui était extrêmement trompeur » a déclaré le réseau dans un communiqué lu vendredi par l’hôte invité de ‘Tucker Carlson Tonight’, Mark Steyn.

La NSA admet maintenant avoir « démasqué » l’identité de Tucker après une interception de renseignements. Le plus : les tyrans de Facebook confirment qu’ils ont censuré cette émission. pic.twitter.com/AeYbQzNWLI – Tucker Carlson (@TuckerCarlson) 24 juillet 2021

Ni la NSA ni Carlson n’ont directement commenté le dernier développement, bien que Carlson soit resté fidèle à ses affirmations. L’animateur de Fox News est devenu un sujet de conversation brûlant sur les réseaux sociaux au cours du week-end, mais pas à cause de ses accusations d’espionnage ou de la « démasquer » révélation sur la NSA, mais plutôt d’un tiff avec le représentant Eric Swalwell (D-Californie) qui s’est terminé par le législateur démocrate déclarant : « Je ne suis tout simplement pas fan de toi. »

Swalwell a publié des captures d’écran présumées d’une conversation entre lui et Carlson où l’animateur de Fox News a dit au législateur de l’appeler, et Swalwell a refusé, citant les critiques de Carlson à l’encontre de sa femme plus tôt dans la semaine – selon le segment, Carlson a affirmé que la campagne de Swalwell avait dépensé 20 000 $ dans un hôtel où travaillait sa femme.

Swalwell a refusé de parler à Carlson – pour lequel l’hôte l’a qualifié de « lâche » – et a plutôt lancé le hashtag #TuckerTantrum, qui est devenu populaire parmi les démocrates. Swalwell n’a pas commenté le rapport sur la NSA « démasquer » le nom d’un journaliste.

