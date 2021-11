Fox News et Tucker Carlson jouent à des jeux de mots pour nier avoir payé Kyle Rittenhouse

Fox News nie qu’eux et Tucker Carlson aient payé pour un accès exclusif spécial à Kyle Rittenhouse.

Vidéo:

Fox News et Tucker Carlson nient payer pour tout accès spécial à Kyle Rittenhouse ou payer ses frais juridiques. pic.twitter.com/Oi7C4xG8gT – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 21 novembre 2021





CNN a rapporté :

Fox News a dit dans une déclaration ici ni Chaînes Fox News « Tucker Carlson Tonight » payé pour tout accès, droits d’images, juridique frais. Son avocat de la défense nous a dit dans la même veine que tu as entendu de la déclaration de Rittenhouse dans ce clip qu’il souhaite qu’il n’a pas eu à faire ce qu’il a fait dans août 2020, entraînant la décès d’Anthony Huber et Joseph Rosenbaum.

Les gens derrière moi, c’est que reste-t-il de la foule qui vient de terminer une marche autour Kenosha. Ils ont même pris un genou dans le endroit où Huber et Rosenbaum avait été abattu et tué. Le message de l’un des haut-parleurs était ce que Rittenhouse a fait dans ce verdict rend c’est tellement plus difficile pour cette communauté et cet état à guérir et ressentir de l’empathie et la l’humanité les uns dans les autres.

Fox News et Tucker Carlson ne nient pas l’allégation réelle

L’avocat de Kyle Rittenhouse n’a jamais dit que Fox et Carlson payaient directement son client. Voici ce qu’il a dit à CNN, « Je n’approuvais pas cela. Je les ai jetés hors de la pièce plusieurs fois. Je ne pense pas qu’une équipe de tournage soit approprié pour quelque chose comme cette. Mais les gens qui élevaient l’argent pour payer les experts et payer les avocats essayaient de collecter des fonds, et Cela en faisait partie. »

Le documentaire faisait partie de l’accord de quelqu’un d’autre pour obtenir des experts de Rittenhouse et couvrir d’autres dépenses, donc un tiers a payé Rittenhouse et a inclus l’accès exclusif pour Fox News et Tucker Carlson dans l’accord.

Fox News et Carlson n’avaient pas à payer Rittenhouse. Quelqu’un d’autre a payé en leur nom. Peu importe par qui l’argent est passé, l’accord pue l’irrégularité contraire à l’éthique.