Deux sociétés de technologie électorale dont les noms sont apparus dans les fausses accusations du président Donald Trump de fraude électorale généralisée à l’élection présidentielle ripostent, suscitant des déclarations publiques inhabituelles de Fox News et Newsmax.

Les déclarations, au cours du week-end et lundi, sont intervenues après que les sociétés Smartmatic et Dominion aient soulevé la perspective d’une action en justice pour avoir signalé ce qu’elles disaient être de fausses informations à leur sujet.

Les deux sociétés ont été mentionnées dans la suggestion de la campagne selon laquelle le décompte des voix dans les États swing a été manipulé à l’avantage du président élu Joe Biden. Les entreprises nient plusieurs déclarations faites à leur sujet, et il n’y a aucune preuve qu’un système de vote ait changé ou supprimé des votes lors des élections de 2020.

Un segment préenregistré de près de deux minutes a été diffusé au cours du week-end sur un programme Fox Business Network animé par Lou Dobbs et des émissions Fox News Channel avec Maria Bartiromo et Jeanine Pirro.

Cela est arrivé quelques jours après que Smartmatic a envoyé une lettre menaçant de poursuites judiciaires à Fox et à deux autres réseaux populaires auprès des partisans de Trump, Newsmax et One America News Network.

Le 14 décembre, Smartmatic a révélé que des lettres avaient été envoyées à ces réseaux. « Selon les lettres de mise en demeure de Smartmatic, ces organisations auraient pu facilement découvrir la fausseté des déclarations et des implications faites à propos de Smartmatic en enquêtant sur leurs déclarations avant de les publier à des millions de téléspectateurs et de lecteurs », a déclaré la société dans un communiqué.

Dans la lettre à Fox News, datée du 10 décembre, Smartmatic a écrit: «Fox News s’est engagée dans une campagne de désinformation concertée contre Smartmatic».

«Alors que Fox News se présente comme une source d’information fiable, elle a continuellement et à plusieurs reprises publié des informations manifestement fausses et des déclarations diffamatoires à propos de Smartmatic», poursuit la lettre.

En réponse à la lettre de Smartmatic, Fox News a diffusé un bref segment de vérification des faits avec Eddie Perez, un expert en technologie de vote à l’Institut non partisan de technologie électorale Open Source.

Le segment a été diffusé trois fois. Une fois sur Fox Business et deux fois sur Fox News.

«Je n’ai vu aucune preuve que le logiciel Smartmatic a été utilisé pour supprimer, modifier ou modifier tout ce qui concerne les tableaux de vote», a déclaré Perez.

Smartmatic affirme que son seul travail ayant impliqué les élections américaines de 2020 a eu lieu à Los Angeles. L’avocat de Trump, Rudolph Giuliani, a faussement affirmé que Smartmatic avait été fondée au Venezuela par l’ancien dictateur Hugo Chavez dans le but de fixer les élections. Smartmatic a été lancé en Floride en 2000. Son fondateur est vénézuélien, mais la société a déclaré que Chávez n’avait jamais été impliqué et que son dernier travail au Venezuela a eu lieu en 2017 lorsque son logiciel a découvert que le gouvernement avait signalé de faux chiffres de participation.

Après le segment diffusé dimanche dans l’émission de Bartiromo, elle a déclaré: «C’est donc là où nous en sommes actuellement. Nous continuerons d’enquêter. »

Perez a également déclaré qu’il n’y avait aucune relation commerciale apparente entre Smartmatic et Dominion; Les avocats de Trump ont affirmé sans preuve que le système de comptage des votes de Dominion utilisé à certains endroits lors des élections américaines avait utilisé le logiciel de Smartmatic.

Interrogé lundi sur les segments, l’avocat de Smartmatic, J. Erik Connolly, a déclaré que la société « ne pouvait pas commenter la récente diffusion par Fox News en raison d’un litige potentiel. »

Fox News a refusé de commenter au-delà des segments diffusés sur le réseau et a renvoyé USA TODAY au clip de vérification des faits.

Une déclaration diffusée par les présentateurs de Newsmax lundi, et également imprimée sur le site Web de Newsmax, était beaucoup plus large et concernait à la fois Smartmatic et Dominion.

Dans la déclaration, Newsmax a déclaré qu’il y avait «plusieurs faits que nos téléspectateurs et lecteurs devraient être conscients», parmi lesquels l’absence de relations d’affaires entre les deux sociétés ou le fait que Dominion avait une relation de propriété avec George Soros, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et d’autres.

«Aucune preuve n’a été offerte que Dominion ou Smartmatic ont utilisé un logiciel ou un logiciel reprogrammé qui a manipulé les votes lors des élections de 2020», a déclaré Newsmax.

Le porte-parole de la société, Anthony Rizzo, a déclaré que Newsmax lui-même n’avait jamais fait de réclamation pour irrégularité, mais que d’autres étaient apparus sur le réseau pour soulever des questions sur Smartmatic.

«Comme tout média majeur, nous fournissons un forum pour les préoccupations et les discussions du public», a-t-il déclaré.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate à une demande de commentaire de l’OANN.

Dominion n’a ciblé spécifiquement aucune organisation de presse. Au lieu de cela, la semaine dernière, ses avocats ont envoyé une lettre à Sidney Powell, demandant au partisan de Trump de retirer plusieurs des allégations «sauvages et imprudentes» qu’elle a faites à leur sujet. La société a déclaré que certains de ses employés ont été traqués, harcelés et ont reçu des menaces de mort.

Powell, un avocat d’appel du Texas, faisait partie de l’équipe juridique du président immédiatement après l’élection, mais a été désavoué après avoir accusé un stratagème de manipulation des machines à voter.

Dans sa lettre à Powell, les avocats du Dominion Thomas Clare et Megan Meier ont déclaré que l’entreprise n’avait aucun lien «avec le gouvernement chinois, le gouvernement vénézuélien, Hugo Chavez, (le politicien britannique) Malloch Brown, George Soros, Bigfoot ou le monstre du Loch Ness. «

Powell n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

Clare a déclaré que Dominion se concentrait immédiatement sur Powell pour ce qu’elle disait à propos de l’entreprise.

«À l’avenir, nous allons certainement examiner de près les autres qui ont participé directement à la campagne diffamatoire, ainsi que ceux qui ont imprudemment fourni une plate-forme pour ces allégations discréditées», a-t-il déclaré.

Contribuant: Morgan Hines de USA TODAY; The Associated Press

