Fox News envoie une menace légale à Tucker Carlson – médias

Le réseau de télévision de droite a rompu ses liens avec son hôte le plus populaire en avril

Fox News a émis à Tucker Carlson une demande légale de cesser de publier des vidéos sur son compte Twitter personnel, a rapporté Axios lundi, dans ce qui est le dernier chapitre d’une scission acrimonieuse entre le géant de la radiodiffusion et son ancienne personnalité de la télévision la mieux notée.

Carlson, qui s’est séparé de Fox News en avril, publie des versions édulcorées de son émission « Tucker Carlson Tonight » sur Twitter peu de temps après son départ du réseau. Mais selon Fox, cela viole les termes de son contrat toujours en vigueur avec le réseau, qui court jusqu’au début de 2025.

« En doublant la décision de programmation la plus catastrophique de l’histoire de l’industrie de l’information par câble, Fox exige maintenant que Tucker Carlson se taise jusqu’après les élections de 2024 », L’avocat de Carlson, Harmeet K. Dhillon, a répondu. « Tucker ne sera réduit au silence par personne. »



Un porte-parole de Fox News n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été contacté par les médias américains.

Le premier épisode de « Tucker sur Twitter » a fait ses débuts en ligne le 6 juin et a reçu près de 115 millions de vues lundi. Un deuxième épisode a suivi deux jours plus tard, qui a vu le nombre de téléspectateurs environ divisé par deux. Un troisième devrait faire ses débuts en ligne mardi et présentera les réflexions de Carlson sur la récente inculpation fédérale de Donald Trump.

Fox News a retiré Carlson de son émission en avril, mettant fin à son émission la plus populaire aux heures de grande écoute et faisant taire un animateur de télévision que beaucoup considéraient comme un porte-parole de certaines sections de l’Amérique conservatrice.

La décision des chefs de la Fox a rapidement suivi le règlement d’un procès en diffamation avec Dominion Voting Systems pour 787,5 millions de dollars, après avoir été accusé de colporter à plusieurs reprises des faussetés sur des allégations non prouvées de fraude électorale lors de l’élection présidentielle américaine de 2020 – y compris dans l’émission de Carlson.

Il est également apparu que Carlson avait envoyé des SMS vulgaires à propos du personnel de Fox News et qu’il aurait favorisé un environnement de travail sexiste sur le tournage de « Tucker Carlson Tonight ».

Cependant, Carlson reste un employé de Fox News à moins que celui-ci ne décide d’annuler son contrat. Il reste salarié du réseau. Les cotes d’écoute du réseau aux heures de grande écoute ont chuté d’environ un tiers depuis que son émission a été retirée des ondes, a rapporté lundi le New York Times.

La même publication a également cité des sources proches de Carlson disant qu’il y a une croyance que sa nouvelle émission de médias sociaux est protégée en vertu du droit à la liberté d’expression du premier amendement dans la Constitution américaine.