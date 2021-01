Photographie: Tom Brenner / Reuters

Fox News a embauché Larry Kudlow, l’un des principaux conseillers économiques de l’ancien président Donald Trump, en tant que contributeur et animateur d’une nouvelle émission en semaine sur Fox Business Network, a annoncé mardi la société.

L’annonce est intervenue le même jour que la société a nié que l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, avait rejoint la chaîne de télévision conservatrice, après qu’un organisme de surveillance de l’éthique eut rapporté qu’elle l’avait fait.

Kudlow a été directeur du conseil économique national et assistant du président pour la politique économique de 2018 jusqu’à ce que Trump quitte ses fonctions ce mois-ci.

Chez Fox, Kudlow « fournira une analyse financière experte sur les affaires nationales et mondiales dans tous les médias Fox News » à partir du lundi 8 février, a indiqué la société dans un communiqué.

C’est la semaine où débutera le deuxième procès historique de destitution de Trump au Sénat américain, où il est accusé par la Chambre d’incitation à l’insurrection pour l’insurrection meurtrière au Capitole américain le 6 janvier.

Les détails de son émission Fox Business seront annoncés plus tard, selon le communiqué.

Avant de rejoindre la Maison Blanche de Trump, Kudlow a animé plusieurs émissions sur CNBC, dont The Kudlow Report.

Fox a également eu des entretiens avec McEnany sur un éventuel rôle à l’antenne, selon une source proche du dossier, mais a mis ces conversations en pause.

Fox News reste ouvert à son embauche à l’avenir, a déclaré la source à l’agence de presse Reuters.

Fox News avait nié plus tôt mardi que McEnany avait rejoint la chaîne

En relation: Giuliani attaque la « censure » mais a menacé de poursuivre le journal pour une histoire peu flatteuse

Le rôle possible de McEnany est apparu lorsque, citant un «rapport de divulgation financière sur la résiliation», Citizens for Responsibility and Ethics à Washington avait déclaré: «McEnany a conclu un accord avec l’entreprise en janvier 2021 pour commencer à y travailler ce mois-ci. Au cours de son passage dans l’administration Trump, McEnany est régulièrement apparue sur le réseau, y compris plus de 20 fois après que Trump a perdu les élections de 2020.

Le rapport publié par Crew faisait référence à un «contrat de travail avec Fox News, commençant le travail en janvier» 2021. Avant d’entrer à la Maison Blanche, McEnany a travaillé pour Fox News et CNN.

L’histoire continue

Une porte-parole de Fox News a déclaré au Guardian: «Kayleigh McEnany n’est actuellement ni employée ni collaboratrice de Fox News.»

Une source proche du dossier a déclaré que des conversations avaient eu lieu après l’élection présidentielle de novembre, mais avaient été suspendues. «Nous ne discutons pas des détails des contrats avec le personnel», a déclaré la source, «mais nous sommes prêts à l’embaucher à l’avenir étant donné que nous ne tolérons pas la culture d’annulation.

Les animateurs de Fox News continuent de soutenir Trump, qui a quitté ses fonctions le 20 janvier mais attend un deuxième procès de destitution au Sénat, pour avoir incité à l’attaque du Capitole dans laquelle cinq sont morts et, à partir du 8 février.

Dans l’émission Fox News de Tucker Carlson aux heures de grande écoute lundi soir, le chien de garde libéral, Media Matters c’est noté, le mot «mise en accusation» n’a pas été mentionné une seule fois bien que les directeurs de la Chambre aient remis l’article de mise en accusation au Sénat plus tôt dans la soirée.

Laura Ingraham a choisi de couvrir le procès imminent de Trump lundi. Lors de son émission, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice des Nations Unies, Nikki Haley, largement considérée comme un candidat potentiel à l’investiture républicaine en 2024, a déclaré qu’il était temps pour les démocrates de «donner une pause à l’homme».