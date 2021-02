Fox News s’oppose à un procès de la société de vote Smartmatic, qui poursuit le réseau et des hôtes spécifiques, y compris Lou Dobbs récemment annulé, pour avoir poussé des théories du complot de fraude électorale.

Les autres personnes citées dans le procès pour avoir lié Smartmatic à une fraude électorale présumée sont Jeanine Pirro et Maria Bartiromo. La société prend ombrage de tout, de son lien avec des pays étrangers aux rapports qu’elle a été utilisée dans tout le pays alors qu’elle n’était utilisée que dans le comté de Los Angeles.

Fox News a maintenant déposé une requête devant la Cour suprême de New York, se défendant sous le premier amendement et utilisant l’ancien président Donald Trump et son conseiller juridique, Rudy Giuliani, comme excuses pour diffuser des mensonges, affirmant qu’il présentait des informations sans aucune « malice, » et a simplement diffusé des interviews ou couvert des théories poussées par Trump et Giuliani.

«Dans ce contexte, interroger les avocats du président est une activité pleinement protégée du premier amendement, que ces avocats puissent ou non étayer leurs affirmations». lit la motion. «Ici, Fox fournissait précisément ce type d’informations dignes d’intérêt – permettant généralement aux substituts du président d’expliquer eux-mêmes leurs allégations et leurs preuves.

Fox a appelé le procès « Sans mérite » et a noté les déclarations de ses hôtes comme une opinion plutôt que comme un fait établi. Ils ont également noté que Smartmatic est une entreprise qui peut être considérée comme une personnalité publique en vertu de la loi, ce qui élève la norme pour prouver la diffamation.

Dans leur poursuite, Smartmatic affirme que Fox a sciemment diffusé de la désinformation parce qu’ils «A vu une opportunité de capitaliser sur la popularité du président Trump en inventant une histoire» et faire de leur entreprise « Le méchant. »

Dominion, une autre société de logiciels de vote, plus largement utilisée, a également récemment intenté une action en justice contre des personnalités publiques soutenant les théories du complot de fraude électorale qui leur sont liées. La société a promis que d’autres poursuites sont en préparation et a suggéré que Fox News pourrait être l’une de leurs cibles.

