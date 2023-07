Fox News conclut un accord de 12 millions de dollars avec l’ancien producteur de Tucker Carlson — RT World News

Abby Grossberg a affirmé avoir fait l’objet de remarques sexistes et antisémites pendant son séjour au réseau

Fox News a accepté de régler deux poursuites intentées par l’ancienne productrice de « Tucker Carlson Tonight », Abby Grossberg, qui a allégué que le réseau l’avait soumise à un environnement de travail hostile et l’avait forcée à donner un faux témoignage dans une affaire de fraude électorale très médiatisée.

Le règlement a été annoncé par l’avocat de Grossberg vendredi et confirmé par Fox peu de temps après. « Nous sommes heureux d’avoir pu résoudre cette affaire sans autre litige », dit le réseau.

Le paiement de 12 millions de dollars s’ajoute aux 800 millions de dollars versés par Fox à Dominion Voting Systems en avril. La société, qui fabrique des machines à voter électroniques, a poursuivi Fox après qu’un certain nombre d’hôtes du réseau – dont Carlson – aient diffusé des affirmations selon lesquelles Dominion avait aidé à faire basculer l’élection présidentielle de 2020 en faveur de Joe Biden.

Dans l'une des deux poursuites contre Fox, Grossberg a affirmé qu'elle avait été « contrainte, intimidée et mal informée » à donner un faux témoignage dans l'affaire Dominion, et a reçu « représentation légale terriblement inférieure et inadéquate » par rapport à ses collègues masculins.















Carlson a été brusquement licencié par Fox News en avril, le réseau ne donnant aucune explication pour avoir licencié l’animateur le plus populaire à la télévision aux heures de grande écoute. Cependant, Grossberg avait poursuivi Fox un mois plus tôt, alléguant que les producteurs masculins de Carlson avaient fait des blagues sexistes et antisémites à ses dépens. Grossberg a ensuite donné une série d’interviews aux médias dans lesquelles elle a qualifié Carlson de raciste et a affirmé que lui et son meilleur producteur, Justin Wells, avaient fait de sa vie un « l’enfer vivant. »

Grossberg a travaillé comme responsable des réservations chez Carlson de septembre 2022 à mars. « Je ne sais rien d’elle. Je ne l’ai jamais rencontrée », Carlson a déclaré à NPR en avril.

Dans un communiqué vendredi, Grossberg a déclaré qu’elle était « Je suis ravi que Fox News m’ait pris au sérieux, moi et mes réclamations légales. »

« J’espère, sur la base de nos discussions avec Fox News aujourd’hui, que cette résolution représente une étape positive de la part du réseau concernant son traitement des femmes et des minorités sur le lieu de travail », elle a ajouté.

Carlson a depuis lancé une nouvelle émission sur Twitter, qui suit de près le style monologue des segments d’ouverture de ‘Tucker Carlson Tonight’. Plus tôt ce mois-ci, les avocats de Fox ont ordonné à Carlson de cesser de produire du nouveau matériel, affirmant que cela violait son contrat existant avec Fox.

« Tucker ne sera réduit au silence par personne », son avocat, Harmeet K. Dhillon, a répondu en réponse.