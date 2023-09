Fox News conclut un accord avec Dominion pour 787 millions de dollars, évitant ainsi un procès en diffamation pour ses mensonges électoraux de 2020

Wilmington, Delaware

CNN

—



Fox News est parvenu mardi à un accord de dernière seconde avec Dominion Voting Systems alors que l’affaire se dirigeait vers les déclarations liminaires, payant plus de 787 millions de dollars pour mettre fin à une bataille juridique colossale de deux ans qui a publiquement déchiqueté la crédibilité du réseau de droite.

Le règlement de 787,5 millions de dollars de Fox News avec Dominion Voting Systems est le plus grand règlement pour diffamation connu dans l’histoire des États-Unis impliquant une société de médias.

L’accord a été annoncé quelques heures après que le jury ait prêté serment à la Cour supérieure du Delaware. Les rumeurs d’un règlement ont tourbillonné dans le palais de justice lorsque, après une pause déjeuner, la procédure s’est arrêtée de façon dramatique pendant près de trois heures sans explication, tandis que les parties parvenaient apparemment à un accord.

« Les parties ont résolu leur cas », a déclaré le juge Eric Davis, avant de licencier les 12 membres du jury, leur attribuant le mérite d’avoir donné aux parties l’impulsion nécessaire pour parvenir à un règlement, de féliciter avec effusion les avocats des deux côtés et de prononcer le soi-disant le « procès médiatique du siècle » avant même qu’il puisse commencer.

Ce règlement révolutionnaire « représente une justification et une responsabilité », a déclaré l’avocat du Dominion, Justin Nelson. « Pour que notre démocratie perdure encore 250 ans, et, espérons-le, bien plus longtemps, nous devons partager un engagement envers les faits… Aujourd’hui représente un soutien retentissant à la vérité et à la démocratie. »

Le réseau de droite a déclaré dans un communiqué qu’il « reconnaît[s] les décisions de la Cour concluant que certaines affirmations concernant Dominion étaient fausses », faisant référence à la récente décision de Davis selon laquelle 20 émissions de Fox News de fin 2020 contenaient des affirmations manifestement fausses selon lesquelles Dominion avait truqué l’élection présidentielle. Mais Fox n’aura pas à admettre à l’antenne qu’elle a répandu des mensonges sur Dominion, a déclaré un représentant de Dominion à CNN.

Le paiement de 787,5 millions de dollars représente environ la moitié des 1,6 milliards de dollars initialement demandés par Dominion, bien qu’il représente près de 10 fois la valorisation de l’entreprise de 2018 et environ huit fois son chiffre d’affaires annuel en 2021, selon les documents déposés auprès du tribunal.

L’accord de dernière minute signifie que l’affaire étroitement surveillée est terminée et ne donnera pas lieu à un procès. En concluant avec Dominion, les dirigeants influents de Fox News et les personnalités éminentes de l’antenne n’auront pas à témoigner sur leur couverture électorale de 2020, qui était remplie de mensonges sur la fraude électorale.

La liste des témoins comprenait le président de Fox Corporation, Rupert Murdoch, son fils PDG Lachlan Murdoch et les principaux animateurs de Fox comme Sean Hannity et Tucker Carlson. Des courriels, des textes et des témoignages accablants rendus publics au cours de l’affaire ont révélé que ces personnalités, et bien d’autres chez Fox, ont déclaré en privé en 2020 que les allégations de fraude électorale contre Dominion étaient stupides. Mais les mensonges ont quand même été diffusés à l’antenne.

Rupert Murdoch pensait que le déni électoral était « vraiment fou », alors même que des personnalités de Fox colportaient ces mêmes affirmations à des millions de téléspectateurs. Carlson a déclaré qu’il détestait « passionnément » Donald Trump, dont la présidence a été un « désastre ». Les animateurs, producteurs, vérificateurs de faits et cadres supérieurs de Fox ont déclaré en privé que les affirmations à l’antenne d’une élection volée étaient « dingues », « dangereusement imprudentes » et « époustouflantes ».

Ces révélations ont généré des mois de gros titres pour Fox alors que l’affaire avançait vers le procès. En s’installant maintenant, Fox a privé Dominion d’une chance de dénoncer davantage sa malhonnêteté lors d’un procès de plusieurs semaines.

« Cet accord reflète l’engagement continu de Fox envers les normes journalistiques les plus élevées », a déclaré Fox dans un communiqué mardi. « Nous espérons que notre décision de résoudre ce différend avec Dominion à l’amiable, au lieu de l’acrimonie d’un procès qui divise, permettra au pays de sortir de ces problèmes. »

Fox News et Fox Corporation – sa société mère, qui était également accusée – affirment qu’elles n’ont jamais diffamé Dominion et affirment que l’affaire était une attaque sans fondement contre les libertés de la presse du premier amendement.

Les spéculations sur un règlement ont atteint leur paroxysme ces derniers jours, en particulier après que le tribunal a annoncé dimanche un report d’un jour au début du procès, qui devait initialement commencer lundi.

Le processus de sélection du jury s’est terminé comme prévu mardi matin et les deux parties se sont préparées pour les déclarations liminaires. Ils se sont même brièvement disputés à propos d’objections à certaines diapositives de leurs présentations. Mais comme les débats n’ont pas repris rapidement après le déjeuner, les chances d’un accord ont semblé augmenter de minute en minute, même si les meilleurs avocats des deux parties étaient assis dans la salle d’audience, regardant leur téléphone et attendant.

Le jury, composé de six hommes et six femmes, de race diversifiée, a été ramené au tribunal, prêt à être aux premières loges d’un procès historique. Mais Davis, le juge, a plutôt déclaré au panel qu’ils avaient contribué à favoriser un règlement.

« Votre présence ici, courte par rapport à ce que vous pensiez, et sans incident dans un certain sens, était extrêmement importante », a déclaré Davis. « Sans vous, les parties n’auraient pas pu résoudre leur situation. »

Beaucoup du côté du Dominion considèrent le règlement comme une victoire pour la démocratie et pour la vérité elle-même.

« Fox a admis avoir raconté des mensonges sur Dominion qui ont causé d’énormes dommages à mon entreprise, à nos employés et aux clients que nous servons », a déclaré mardi le PDG de Dominion, John Poulos, devant le tribunal.

Alors que l’affaire Dominion est désormais terminée, Fox News fait toujours face à un deuxième procès majeur en diffamation de la part de Smartmatic, une autre société de technologie de vote qui a également été diffamée dans les émissions de Fox News après les élections de 2020. Cette affaire est toujours en cours de découverte et un procès n’est pas attendu de si tôt.

Pour sa part, Dominion a toujours des poursuites en cours contre les chaînes de télévision de droite Newsmax et OAN, ainsi que contre les alliés de Trump, Rudy Giuliani, Sidney Powell et Mike Lindell. Ils nient tous les actes répréhensibles.

Liam Reilly et Danny Freeman de CNN ont contribué à cette histoire.