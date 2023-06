Fox News choisit Jesse Watters pour remplacer Tucker Carlson

Jesse Watters, animateur de « The Five », interviewe Jenna Bush Hager et Barbara Bush pendant « The Five » aux studios Fox News le 13 novembre 2017 à New York.

Fox News a nommé Jesse Watters comme la nouvelle star de sa tranche horaire de 20 h HE, alors que le réseau cherche à augmenter les notes deux mois après avoir évincé Tucker Carlson du poste.

Watters, qui a gravi les échelons d’assistant de production à l’un des visages les plus populaires du réseau, s’est imposé comme l’une des principales voix conservatrices de Fox News. Il est actuellement l’animateur de l’émission d’opinion de 19 heures « Jesse Watters Primetime » et apparaît régulièrement sur « The Five », l’un des programmes les mieux notés de Fox News.

Dans le cadre du remaniement de l’émission nocturne, l’émission de Laura Ingraham commencera le bloc de programmation aux heures de grande écoute à 19 h, tandis que le segment de Sean Hannity restera dans le créneau de 21 h. Le programme de comédie de Greg Gutfield passera à 22h

« FOX News Channel est la destination américaine pour les informations et les analyses depuis plus de 21 ans et nous sommes ravis de lancer une nouvelle gamme », a déclaré la PDG de Fox News, Suzanne Scott, dans un communiqué de presse. « Les perspectives uniques de Laura Ingraham, Jesse Watters, Sean Hannity et Greg Gutfeld garantiront à nos téléspectateurs l’accès à une couverture inégalée de notre meilleure équipe pour les années à venir. »

Cette décision intervient alors que les cotes d’écoute de Fox News aux heures de grande écoute ont souffert depuis le départ brutal de Carlson en avril.

L’hôte de droite a été évincé la semaine après que la société mère Fox Corporation . a accepté de débourser 787,5 millions de dollars pour régler le procès en diffamation de Dominion Voting Systems. Il n’y a pas eu d’envoi pour Carlson et son « Tucker Carlson Tonight », qui a longtemps été l’une des émissions les plus regardées de Fox.

Les cotes d’écoute de Fox à 20 heures ont considérablement baissé à la suite du départ de Carlson, et des réseaux naissants comme Newsmax en ont récolté les bénéfices dans les semaines qui ont suivi.

Carlson a depuis lancé sa propre émission sur Twitter. Bien que Carlson ait publié des vidéos sur Twitter, il n’a pas encore expliqué publiquement pourquoi il a été renvoyé de Fox. Son départ aurait été le résultat de messages vulgaires en coulisses découverts lors du processus de découverte dans le cadre du procès du Dominion.

Pendant ce temps, Fox News a depuis envoyé une lettre de cessation et d’abstention à Carlson, alléguant une rupture de contrat en lançant une nouvelle émission sur la plate-forme de médias sociaux, avait précédemment rapporté NBC News.