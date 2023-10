Fox News annule le débat sur le président de la Chambre après le retrait des candidats

Fox News aurait annulé un débat entre les candidats républicains à la présidence de la Chambre des représentants après que plusieurs candidats se soient retirés du programme prévu vendredi.

Fox News avait annoncé qu’elle organiserait un forum entre le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise et le président du comité judiciaire Jim Jordan – les deux candidats qui ont annoncé leur campagne pour le poste – ainsi que le président du comité d’étude républicain Kevin Hern, qui envisage une campagne. pour discuter de leur aptitude au poste, dont le représentant Kevin McCarthy de Californie a été démis de ses fonctions mardi. Cependant, suite aux critiques des républicains de la Chambre, les trois candidats ont décidé de se retirer de la conversation, ce qui a conduit Fox News à annuler l’intégralité du programme, selon plusieurs rapports. (EN RELATION : Trump dit qu’il accepterait temporairement la présidence de la Chambre)

« Je ne participerai pas au débat télévisé », Hern a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Nous devons prendre cette décision lors d’une conférence, pas à la télévision. La conférence républicaine a besoin d’une discussion familiale. Suite à la décision de Hern, Scalise et Jordan se seraient parlé et auraient décidé de ne pas participer, a déclaré une source proche du dossier à la Daily Caller News Foundation.

représentant @Jim_Jordan sur le vote du Président : « Nous ne devrions pas nous rendre à la Chambre avant d’avoir obtenu 218 voix » pic.twitter.com/PU8WIQEGrS – Benny Johnson (@bennyjohnson) 6 octobre 2023

La Conférence républicaine de la Chambre des représentants est divisée sur sa direction depuis le début du 118e Congrès. À l’époque, les efforts de McCarthy pour obtenir la présidence ont été prolongés par 15 tours de scrutin après que certains membres conservateurs, dirigés par le républicain Matt Gaetz de Floride, aient refusé de le soutenir à moins qu’il ne fasse des concessions significatives à leurs intérêts dans la direction et les règles de la Chambre, y compris une disposition qui permettait à un membre de présenter une motion pour quitter le fauteuil et retirer McCarthy de la présidence.

Cette manœuvre parlementaire a été exécutée mardi après que Gaetz ait mené l’adoption de sa motion d’annulation, en s’appuyant sur huit républicains ainsi que sur l’ensemble du caucus démocrate de la Chambre, avec un vote de 216-210. Gaetz a cité la décision de McCarthy de rechercher des votes démocrates pour adopter une résolution continue afin d’éviter une fermeture du gouvernement le 30 septembre, en violation présumée d’un accord de janvier, comme raison pour cela.

Outre Scalise, Jordan et Hern, certains législateurs républicains ont demandé que l’ancien président Donald Trump, principal candidat à l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024, soit président de la Chambre. La Constitution n’impose aucune qualification à la fonction de président, ce qui permettrait à Trump d’assumer ce poste.

« Le président Trump peut assister au Forum des candidats à la présidence mardi et je prévois de le nommer lors de notre réunion de conférence », tweeté La représentante républicaine Marjorie Taylor Greene de Géorgie. « Si Trump devient président de la Chambre, la Chambre sera comme un rassemblement Trump chaque jour !! Ce serait la Maison MAGA !!!” elle tweeté séparément.

Trump a indiqué jeudi qu’il serait prêt à accepter temporairement le poste de président, mais a déclaré plus tard qu’il soutiendrait Jim Jordan pour ce poste.

Le président pro tempore Patrick McHenry a déclaré que la Conférence républicaine de la Chambre sélectionnerait un candidat pour le poste d’ici mercredi. Le Caucus démocrate, quant à lui, s’est uni derrière son chef, Hakeem Jeffries, dans la course.

Fox News a renvoyé la Daily Caller News Foundation à une vidéo dans laquelle le présentateur Bret Baier parlait de l’annulation. « Ils étaient tous d’accord, la pression montait [and] alors c’est ce qui s’est passé, » dit Baier sur Fox News, ajoutant que « nous allons toujours faire l’émission à Capitol Hill et nous y réservons également des invités intéressants ».

