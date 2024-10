Fox News AI Newsletter : une arnaque basée sur l’IA cible les utilisateurs de Gmail

Bienvenue dans la newsletter sur l’intelligence artificielle de Fox News avec les dernières avancées technologiques en matière d’IA.

DANS LA NEWSLETTER D’AUJOURD’HUI :

– Une arnaque basée sur l’IA cible 2,5 milliards d’utilisateurs de Gmail dans des attaques de phishing sophistiquées.

– Le secteur de l’IA frustré par la lenteur du Congrès à suivre le rythme des technologies avancées

– Elon Musk dévoile les robots Robovan, Robotaxi et humanoïdes de Tesla

ARNAQUE ALIMENTÉE PAR L’IA : Gmail est utilisé par près de 2,5 milliards d’utilisateurs dans le monde, ce qui en fait une cible fréquente des fraudeurs. Si vous utilisez Gmail, vous avez probablement été confronté à des e-mails de phishing usurpant l’identité d’entreprises populaires telles que Microsoft, Google, Apple et d’autres. Ces escroqueries sont souvent faciles à repérer en raison d’adresses e-mail suspectes et d’autres signaux d’alarme comme une mauvaise grammaire ou des demandes urgentes d’informations personnelles. Cependant, une nouvelle arnaque basée sur l’IA fait le tour, et elle est beaucoup plus difficile à détecter à moins d’être très prudent.

CRUNCH TECHNIQUE : Les gens proches de la croissance intelligence artificielle Le secteur affirme que l’industrie est frustrée par la rapidité avec laquelle le Congrès traite la question.

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DE TESLA : Le récent événement « We, Robot » de Tesla a présenté un certain nombre d’innovations, notamment le très attendu Robovan, l’élégant Robotaxi et le robot humanoïde Optimus. Ces véhicules et robots autonomes sont appelés à changer notre façon de concevoir le transport urbain, en alliant efficacité, élégance et technologie de pointe.

TECHNOLOGIE SAVOUREUSE : Dans le cadre d’un développement révolutionnaire pour l’agriculture durable, la première ferme de fraises verticale intérieure à grande échelle au monde a ouvert ses portes à Richmond, en Virginie. Cette installation innovante, exploitée par Plenty Unlimited Inc., a ouvert ses portes le 24 septembre 2024 et devrait révolutionner la production de petits fruits et ouvrir la voie à un avenir agricole plus durable.

Abonnez-vous maintenant pour recevoir la newsletter Fox News sur l’intelligence artificielle dans votre boîte de réception.

SUIVEZ FOX NEWS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Facebook

Instagram

YouTube

Gazouillement

LinkedIn

INSCRIVEZ-VOUS À NOS AUTRES NEWSLETTERS

Fox News d’abord

Opinion de Fox News

Mode de vie de Fox News

Fox News Santé

TÉLÉCHARGEZ NOS APPLICATIONS

Fox Nouvelles

Entreprise de renard

Météo à Renard

Renard Sports

Tubi

REGARDER FOX NEWS EN LIGNE

Fox News Aller

NATION DU RENARD

Nation du Renard

Restez informé des dernières avancées technologiques en matière d’IA et découvrez les défis et les opportunités que l’IA présente aujourd’hui et pour l’avenir avec Fox News ici.