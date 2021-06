Fox News accepte une amende de 1 million de dollars dans le cadre d’une enquête sur le harcèlement sexuel à New York

Fox News a accepté de payer un montant record de 1 million de dollars pour régler une enquête de la Commission des droits de l’homme de la ville de New York sur ce qu’un panel a appelé une « culture de harcèlement sexuel omniprésent et de représailles sur le réseau ».

L’accord avec Fox News est « le premier du genre contre un grand réseau d’information par une agence d’application des droits civiques dans le pays », a déclaré mardi le panel de la commission dans un communiqué de presse révélant l’accord.

Dans le cadre du règlement, la chaîne d’information conservatrice a accepté pour les quatre prochaines années de renoncer aux clauses d’arbitrage forcé dans les contrats des employés liées aux plaintes sur le lieu de travail déposées en vertu de la loi sur les droits de l’homme de la ville.

Ceux clauses empêcher les employés de déposer certaines réclamations ou litiges dans le cadre de poursuites judiciaires et les obliger à la place à faire entendre leurs allégations par un arbitre. Cet arrangement peut empêcher les médias et le public de prendre connaissance des allégations.

L’accord exige également que Fox organise régulièrement des sessions de formation sur la prévention du harcèlement sexuel et des témoins pour tous les employés de la ville, y compris les cadres.

Et le réseau doit mettre en place un système à plusieurs niveaux pour signaler les plaintes de discrimination et de harcèlement pendant au moins deux ans, a déclaré la commission.

L’amende de 1 million de dollars est le montant de la sanction civile la plus élevée jamais ordonnée pour des violations de la loi sur les droits de l’homme de la ville, selon la commission dit dans un communiqué de presse.

« Notre règlement d’aujourd’hui démontre qu’à New York, personne n’est au-dessus des lois », a déclaré Carmelyn Malalis, présidente de la Commission des droits de l’homme de New York.

Les modifications apportées aux règles d’arbitrage obligatoire de Fox doivent être considérées « comme un modèle de politique future » pour les employeurs cherchant à renforcer la transparence et la responsabilité, a déclaré Malalis.

Dans un communiqué, Fox News Media s’est dit « heureux de parvenir à une résolution à l’amiable de cette affaire héritée ».

« FOX News Media s’est déjà pleinement conformé à tous les aspects, mais a coopéré avec la Commission des droits de l’homme de la ville de New York pour continuer à mettre en œuvre des mesures préventives étendues contre toutes les formes de discrimination et de harcèlement », indique le communiqué.

Une série de scandales sur le lieu de travail très médiatisés au cours des dernières années impliquant les hauts gradés de Fox – y compris l’ancien président et PDG du réseau Roger Ailes et l’ancien animateur de talk-show Bill O’Reilly – a incité demande une enquête d’avocats à New York.

Ailes a démissionné en 2016, peu après avoir été accusé de harcèlement sexuel dans un procès intenté par l’ancienne présentatrice de Fox Gretchen Carlson. Ailes est décédée en mai 2017 à l’âge de 77 ans.

Suzanne Scott a succédé en 2018 en tant que PDG de Fox News Media.

Dans un Entretien 2019 avec le Los Angeles Times, Scott – qui faisait partie du réseau depuis plus de deux décennies – a déclaré qu’elle « se sentait dévastée pour les femmes qui travaillent ici » et « voulait faire tout ce que je pouvais pour guérir cet endroit ».

Mais Nancy Erika Smith, une avocate du New Jersey qui a représenté Carlson dans son procès contre Ailes, a accusé Rupert Murdoch, propriétaire de Scott et de Fox News, d’avoir créé « un environnement de travail toxique, pour les femmes en particulier et pour d’autres, et maintenant elles doivent payer pour cela. «

« Mettre fin à l’arbitrage obligatoire est un excellent moyen de le faire, car le silence des victimes est leur OM depuis 1996 », a déclaré Smith, qui a représenté d’autres femmes qui travaillaient chez Fox dans des poursuites distinctes.

« Je ne vois pas comment nous changeons Murdoch. Je ne vois pas comment vous changez Suzanne Scott », a déclaré Smith.

« Mais mettre fin à l’arbitrage obligatoire arrêtera de faire taire les victimes. »

Smith a déclaré que plusieurs de ses clients ont coopéré à l’enquête de la commission.

Dans une déclaration supplémentaire, Fox News Media a déclaré avoir « travaillé sans relâche pour changer complètement la culture de l’entreprise au cours des cinq dernières années ».

« Sous la direction de la PDG Suzanne Scott, le réseau a mis en place une formation annuelle et obligatoire en personne sur la prévention du harcèlement, créé une toute nouvelle structure de rapport, plus que triplé la taille de notre empreinte RH, lancé des réunions d’entreprise trimestrielles et des événements de mentorat, ainsi que mis en place une politique de tolérance zéro concernant les fautes professionnelles pour lesquelles nous engageons des cabinets indépendants externes pour mener des enquêtes », a déclaré la société.

« Aucune autre entreprise n’a mis en œuvre une refonte aussi complète et continue, ce qui a notamment valu à FOX News Media la reconnaissance en tant que » Great Place to Work « pour la première fois de son existence, un témoignage des nombreux changements culturels que Mme Scott a institués pendant son mandat en tant que PDG », a déclaré la déclaration de Fox.