Fox News a trouvé le remplaçant de Tucker Carlson

L’expert Jesse Watters remplira l’ancien créneau horaire de Carlson, a déclaré le réseau

Le commentateur politique Jesse Watters obtiendra le créneau horaire de grande écoute de Fox News précédemment occupé par l’animateur de premier plan Tucker Carlson, qui a été licencié du réseau en avril.

La PDG de Fox News Media, Suzanne Scott, a révélé la nouvelle programmation lundi, avec « Jesse Watter Primetime » passant de 19 h à 20 h, heure de l’Est des États-Unis. Les émissions animées par Laura Ingraham et Greg Gutfeld passeront respectivement à 19 h et 22 h. Le calendrier des nouvelles, qui entrera en vigueur le 17 juillet, sera « Assurez-vous que nos téléspectateurs ont accès à une couverture inégalée de notre meilleure équipe pour les années à venir », dit Scott.

Le réseau a perdu près d’un tiers de son audience globale aux heures de grande écoute un mois après que Fox ait supprimé « Tucker Carlson Tonight », l’émission d’information par câble la plus regardée aux États-Unis au moment de son annulation. L’ancien emplacement de Carlson a depuis été occupé par des hôtes en rotation.

Carlson et Fox se sont séparés peu de temps après que le réseau conservateur a conclu un accord de près de 800 millions de dollars avec Dominion Voting Systems, qui a accusé Fox d’avoir répandu des mensonges sur les performances de ses machines à voter lors de l’élection présidentielle américaine de 2020.

Fox a nié avoir licencié Carlson à cause du procès de Dominion, mais n’a pas révélé les raisons exactes de la décision de couper les liens avec son hôte le plus populaire.

Carlson est un critique virulent du président Joe Biden et du « réveillé » culture, qui a également fréquemment attaqué et moqué à la fois les démocrates et les républicains « établissement. » Les opposants l’ont accusé de propager « raciste » opinions et désinformation. Après avoir quitté Fox, Carlson a lancé une nouvelle émission de commentaires politiques sur Twitter.