Fox News à Taylor Swift : « Ne vous impliquez pas dans la politique ! »

Mme Arnolt, semblant alarmée, a déclaré à la présentatrice de Fox, Martha MacCallum, que lorsque Mme Swift avait encouragé ses fans à voter dans une publication sur les réseaux sociaux, cela a abouti 35 000 nouvelles inscriptions. Les électeurs « doivent être prudents parce qu’elle ne fait pas ce qu’elle dit », a déclaré Mme Arnolt, soulignant que Mme Swift vole dans un avion privé, « et pourtant elle parle constamment du changement climatique ». C’est le genre de réprimande écologique qui apparaît rarement sur un réseau câblé dont les invités expriment souvent leur scepticisme quant au réchauffement climatique.

M. Hannity, qui s’est déclaré « pas un Swiftie », a établi mardi un lien entre Mme Swift et l’un des croque-mitaines préférés de Fox News : George Soros, le financier et donateur démocrate. Il a diffusé un vieux clip dans lequel Mme Swift a déclaré que le fils de M. Soros, Alex, avait aidé à financer la vente de son catalogue de chansons au producteur Scooter Braun. “Taylor réalise-t-il réellement que les Sorose sont d’énormes donateurs pour les causes de gauche et démocrates ?” » a demandé M. Hannity.

Son invité, Tomi Lahren, a suggéré que la relation de Mme Swift avec M. Kelce signifiait qu’elle serait moins encline à soutenir M. Biden, car elle « passait du temps à Kansas City avec des gens ordinaires ». Mme Lahren a ajouté : « Mon argent est qu’elle va probablement se taire à propos de politique, et je pense que c’est la meilleure chose que nous puissions demander. »

Un autre invité de « Hannity », Charlie Hurt, contributeur de Fox News, a dit aux téléspectateurs de ne pas rejeter les conspirations bizarres concernant Mme Swift, citant « de nombreux exemples de cas dans lesquels le cartel Biden a tout mis en œuvre et a utilisé tout ce dont il disposait. comme arme contre leurs ennemis.

L’accent mis par la droite sur Mme Swift est considéré par certains analystes comme une stratégie politique malavisée. “Les républicains n’ont pas remporté le vote populaire depuis 20 ans, alors maintenant nous essayons une nouvelle stratégie consistant à attaquer l’une des pop stars les plus appréciées de la planète et… la NFL”, a déclaré Alyssa Farah Griffin, ancienne responsable de l’administration Trump et co-animateur de « The View », écrit le X.