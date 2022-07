Fox News a snobé le discours de Trump dans What’s Becoming a Pattern

Fox a envoyé un journaliste pour couvrir M. Trump mardi et a inclus des extraits de son discours dans sa couverture tout au long de la journée. Mais la pratique du réseau depuis que M. Trump a quitté ses fonctions a été d’ignorer en grande partie ses fréquents rassemblements politiques, les laissant à des points de vente plus petits et plus dévoués comme Newsmax et One America News, qui les diffusent en direct et souvent dans leur intégralité.

Vendredi, par exemple, lorsque M. Trump s’adressait à une foule de partisans en Arizona avant les élections primaires de l’État du 2 août, Fox News a conservé son calendrier de programmation habituel, avec une torsion. Le programme de 22 heures de Laura Ingraham a présenté son entretien avec le gouverneur Ron DeSantis de Floride, qui est largement soupçonné d’envisager une campagne pour l’investiture présidentielle républicaine en 2024.

Lundi, “Fox & Friends”, qui a aidé à défendre M. Trump pendant quatre ans de controverse et de chaos, a souligné que le nombre de sondages de M. DeSantis augmentait dans des affrontements hypothétiques de candidats républicains potentiels en 2024.

M. Trump n’était pas content. Sur son réseau de médias sociaux, Truth Social, il a critiqué “Fox & Friends” pour être allé “du côté obscur”. Il a ajouté: “@foxandfriends a vraiment bâclé mes numéros de sondage, sans aucun doute exprès. Ce spectacle a été terrible.