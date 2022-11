Fox Lake accueille une murale unique de 600 livres créée par un peintre historique du comté de Lake – Shaw Local

FOX LAKE – À 600 livres et 72 pieds carrés, une nouvelle murale en acier inoxydable à l’intérieur du bâtiment des parcs et loisirs à Fox Lake est difficile à manquer.

Les efforts pour l’apporter au village se poursuivent depuis un an alors que les responsables du village ont travaillé avec le Musée national du marin des Grands Lacs sur un accord pour emprunter le chef-d’œuvre unique des beaux-arts.

L’installer n’a pas été une mince affaire.

Candace H. Johnson pour Shaw Local News Network Un détail de la fresque de Buell Mullen exposée au bâtiment du Lakefront Park à Fox Lake. La peinture murale intitulée “Hong Kong” présente une vue sur le port de Hong Kong et est prêtée par le National Museum of the American Sailor. La murale mesure environ 20 pieds de long et six pieds de haut sur de l’acier inoxydable et pèse environ 600 livres. Il s’agit de l’une des deux pièces d’un ensemble de peintures murales avec l’autre pièce exposée au County Building au centre-ville de Waukegan. (31/10/22) (Candace H.Johnson)

“Cela a pris trois semaines pour le faire entrer dans le bâtiment”, a déclaré Amy Whitis, responsable par intérim des parcs et loisirs pour le village.

“Hong Kong” – créé par un natif du comté de Lake, feu Buell Mullen – a maintenant trouvé une maison au 71 Nippersink Road à Fox Lake pendant au moins les trois prochaines années.

“Nous sommes fiers de l’afficher et de soutenir nos militaires”, a déclaré Whitis.

La murale, officiellement dévoilée cette semaine dans le cadre d’une réception du village, attirait l’attention avant même son achèvement.

“Lorsque le gymnase est ouvert pour un gymnase ouvert et des choses comme ça, les gens s’arrêtent définitivement pour le regarder et l’apprécier”, a déclaré Whitis. “L’art est très unique en termes de méthode utilisée. Je n’ai jamais rien vu de tel sur l’acier inoxydable.

Achevée par Mullen, qui vivait à Highland Park et est décédée en 1986, la fresque massive représente deux navires de la marine et la vie quotidienne dans un port de Hong Kong.

Présenté dans le magazine Time et d’autres médias nationaux, Mullen a été le pionnier d’une méthode de peinture sur métal utilisant la gravure et l’acide qui est encore utilisée aujourd’hui. La méthode, caractérisée par un éclat luminescent tout en réfractant la lumière, est conçue pour garantir que les peintures durent mille ans, même si elles sont exposées aux éléments.

Selon un article du Time, « la méthode du métal a évolué grâce à une expérimentation rigoureuse. Mme Mullen a laissé ses peintures dehors pendant les tempêtes de neige, les a rangées dans des endroits humides, les a cuites sur des radiateurs chauds, pour voir comment elles réagiraient.

Mullen a créé “Hong Kong” en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale pour l’US Naval Academy, ainsi qu’une autre pièce intitulée “London”. La peinture murale “London”, représentant un port de Londres, a été installée l’année dernière au Lake County Building à Wauconda, également grâce à un accord avec le Great Lakes National Museum of the Sailor.

Les deux peintures murales étaient essentiellement cachées à la vue du public sur les campus de la Marine jusqu’aux années 1990. Les deux se sont retrouvés dans les Grands Lacs.

À un moment donné, ils étaient exposés dans la salle à manger du chef de la marine américaine à l’US Naval Academy à Annapolis, Maryland.

“Quand ils ont dû les retirer, on nous a demandé si nous étions intéressés”, a déclaré Samantha Belles, responsable des collections du National Museum of the American Sailor.

En tant que musée officiel du Département de la Marine, les galeries et les collections du musée sont hébergées sur la base navale des Grands Lacs.

Les pièces en acier inoxydable sont les plus grandes des œuvres de Mullen, a déclaré Belles, et sont arrivées dans les Grands Lacs juste avant la pandémie. En raison de la pandémie, ils n’ont pas été officiellement exposés tout de suite.

“Nous avons eu la chance de trouver un endroit heureux de les afficher et ils sont en fait vus par le public”, a déclaré Belles.

Lorsque Deb Waszak, l’administratrice du village de Fox Lake, a entendu parler de l’installation de « London » à Waukegan, elle a suggéré que l’autre chef-d’œuvre de Mullen vienne à Fox Lake. Waszak a précédemment siégé aux conseils d’administration du National Museum of the American Sailor et de la Navy League.

“Essayons de mettre un livre sur le comté avec ces deux pièces”, a-t-elle déclaré, “afin que les gens des deux extrémités du comté puissent apprécier le travail d’un artiste du comté de Lake.”

Dans le cadre de l’accord avec le National Museum of the American Sailor, “Hong Kong” sera exposé pendant trois ans avec une option de prolongation de l’exposition, a déclaré Waszak.

“Je pense que c’est une merveilleuse amélioration pour un artiste du comté de Lake de faire partie de notre communauté”, a-t-elle déclaré, ajoutant que l’installation en quelque sorte donne le coup d’envoi d’une rénovation prévue de Lakefront Park. Le parc comprendra une promenade, des quais municipaux, un amphithéâtre, une aire de jeux, une pataugeoire et d’autres commodités.

“D’ici l’année prochaine, cette œuvre d’art sera entourée d’un magnifique parc”, a-t-elle déclaré.

Elle s’attend à ce que la nouvelle murale fasse connaître le village de Fox Lake et améliore la série artistique estivale du village en inspirant petits et grands.

Mullen a commencé sa carrière en tant que portraitiste. Parmi ses sujets figuraient le président Dwight D. Eisenhower, Jacqueline Cochran, le général George C. Marshall, Eugene Ormandy, Nelson Eddy et Chiang Kai-Shek. Fox Lake est fière d’avoir son travail et de souligner qu’elle vient du comté de Lake, a déclaré Waszak.

“C’est vraiment quelque chose qui, je pense, est important pour tout le monde et j’espère que les gens pourront sortir et en profiter”, a-t-elle déclaré.