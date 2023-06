Fox envoie une lettre de cessation et d’abstention à Tucker Carlson: rapports

WASHINGTON –

Fox News a envoyé à Tucker Carlson une lettre « de cesser et de s’abstenir » concernant sa nouvelle série Twitter, a rapporté Axios lundi, au milieu des informations faisant état d’une bataille contractuelle entre le réseau conservateur et son ancien hôte aux heures de grande écoute.

Carlson a été évincé de Fox fin avril, moins d’une semaine après que Fox ait accepté de payer à Dominion Voting Systems près de 800 millions de dollars américains pour régler une affaire de diffamation explosive. Le réseau n’a fourni aucune explication pour le licenciement, mais une vague de rapports sur le blocage des messages texte et d’autres déclarations que Carlson a faites pendant son séjour à Fox s’est depuis accumulée.

Depuis qu’il a quitté Fox, Carlson a lancé une série « Tucker sur Twitter » – arguant que Twitter était « la seule » plateforme majeure restante qui permet la liberté d’expression alors qu’il dénonçait les médias d’information. La série, qui a publié deux épisodes jusqu’à présent, a semblé aggraver les tensions contractuelles entre Carlson et Fox.

Fox a demandé à Carlson de cesser de publier des vidéos sur Twitter, a également rapporté lundi le New York Times – alors que les avocats du réseau accusent Carlson d’avoir violé son contrat, qui court jusqu’au début de 2025 et restreint sa capacité à apparaître sur d’autres médias. Pendant ce temps, les avocats de Carlson ont déclaré que le réseau avait d’abord rompu le contrat.

Un porte-parole de Fox News Media et des avocats représentant Carlson, Bryan Freedman et Harmeet Dhillon, n’ont pas immédiatement renvoyé les demandes de commentaires de l’Associated Press mardi.

« En doublant la décision de programmation la plus catastrophique de l’histoire de l’industrie de l’information par câble, Fox exige maintenant que Tucker Carlson se taise jusqu’après les élections de 2024 », a déclaré Dhillon dans un communiqué envoyé à Axios et au Times. « Tucker ne sera réduit au silence par personne. »

Avant son licenciement en avril, Carlson était l’hôte le mieux noté de Fox. Son ragoût de griefs et de théories politiques a grandi pour définir le réseau au cours des dernières années et a fait de lui une force influente et largement controversée dans la politique du GOP.

Carlson a déjà été critiqué pour avoir défendu une théorie de la suprématie blanche selon laquelle les Blancs sont « remplacés » par des personnes de couleur, ainsi que pour avoir diffusé de la désinformation sur des questions allant de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole à la guerre de la Russie en Ukraine.