Fox entre chez lui au Royaume-Uni et se cache derrière un micro-ondes

Parfois, les gens rencontrent de nombreuses choses étranges dans leur vie. Un couple vivant à Essex, au Royaume-Uni, a été témoin d’un incident aussi étrange à la maison. Après minuit, le couple a commencé à entendre des bruits étranges provenant de la cuisine, après quoi ils se sont levés pour enquêter. Ils ont découvert qu’un renard sauvage se cachait derrière le micro-ondes dans la cuisine.

Selon les rapports, le renard était entré dans la maison du couple vers 15 heures. La réaction initiale du couple a été une réaction de choc et de peur, les faisant crier et sortir de la maison en courant. Cependant, plus tard, ils ont rassemblé leur courage et ont appelé les autorités qui ont sorti le renard du micro-ondes.

S’adressant à la presse, le couple a déclaré avoir souvent aperçu des renards devant leur maison. Mais, ajoutaient-ils, il leur était difficile de croire que quelqu’un entrerait chez eux. Ce couple de personnes âgées, dont les noms n’ont pas été divulgués, a déclaré que c’était une expérience très effrayante pour eux. Au moment où cet incident a eu lieu, la femme du propriétaire de la maison dormait sur le canapé. Lorsque son chien a commencé à aboyer bruyamment, l’homme a soupçonné que quelqu’un était entré dans la cuisine. Mais ils n’ont repéré personne jusqu’à ce qu’ils se soient approchés du micro-ondes.

Le couple a informé l’équipe d’Animal Rescue immédiatement après avoir vu le renard. Ils sont venus et ont sorti le renard de la cuisine en toute sécurité. Selon les experts, le renard était probablement entré dans la maison du couple pour échapper à la forte chaleur extérieure. Le Royaume-Uni connaît actuellement des températures extrêmement élevées. Dans de nombreuses régions, la température a atteint 91,4 degrés Fahrenheit.

