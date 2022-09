FOX engage Chad Johnson pour l’émission de clôture de la Coupe du monde ce soir

FOX Sports a embauché Chad Johnson, l’ancien récepteur large de la NFL, en tant qu’analyste pour apparaître sur l’émission nocturne du diffuseur Coupe du monde ce soir spectacle de clôture en novembre et décembre. L’émission est plus ou moins un talk-show diffusé tous les soirs tout au long du tournoi.

L’objectif de l’émission est d’obtenir les points de vue des stars du football, des personnalités et des experts sur la Coupe du monde. Notamment, il ne s’agira pas uniquement d’analystes débattant de tactiques. Au lieu de cela, attendez-vous à une version amusante de la couverture de la Coupe du monde.

Cela est clairement évident dans un trio talentueux et divertissant de noms qui sont sur FOX Coupe du monde ce soir.

Coupe du monde ce soir équipage

Les trois noms permanents qui figureront au programme sont Kate Abdo, Maurice Edu et Chad Johnson. Les fans de la couverture de la Ligue des champions sur Paramount + connaissent Kate Abdo. Chez CBS, elle anime la couverture aux côtés de Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards. Il s’agit de la quatrième Coupe du Monde de la FIFA d’Abdo au sein de la famille FOX Sports. Ses précédents versements sont revenus en Russie en 2018, puis lors de deux Coupes du monde féminines en 2015 et 2019.

Maurice Edu rejoint Abdo, qui est un habitué de FOX quelle que soit la compétition couverte. L’ancienne joueuse de l’USMNT a fourni des analyses en studio pour FOX lors de la Coupe du monde féminine 2019. À l’époque où il jouait, Edu a représenté les États-Unis à la Coupe du monde 2010, faisant trois apparitions dans les quatre matchs de l’équipe. Maintenant un expert régulier pour FOX Sports, il apparaît sur la couverture du football international ainsi que sur la Major League Soccer.

Le dernier nom principal pour FOX’s Coupe du monde ce soir est Chad Johnson, un ancien receveur hors pair de la NFL qui est également un passionné de football. Alors que Johnson, anciennement connu sous le nom de Chad Ochocinco, est largement connu pour son temps sur le gril, il a une certaine expérience dans le monde du football. Bien sûr, ce n’est pas aussi étendu que quelqu’un comme Maurice Edu ou les autres analystes qui devraient faire partie de l’équipe de la Coupe du monde de FOX. En 2011, Johnson a eu un essai de quatre jours avec le Sporting Kansas City. De plus, il a pris des points supplémentaires et des coups d’envoi avec les Bengals de Cincinnati pendant son séjour dans la NFL. Après tout, il a joué au football de compétition en grandissant, selon FOX.

Invités spéciaux

Tout au long du tournoi et des diffusions de Coupe du monde ce soir, il y aura des invités pour servir de troisième analyste au programme. Selon FOX, ces invités surprises ne seront pas forcément des noms célèbres du monde du football. Au lieu de cela, ils pourraient simplement être des noms notables qui ont un intérêt passionné pour la Coupe du monde. Par conséquent, ils offrent une sensation de fan et une relativité pour ceux qui regardent à la maison.

Lorsque la Coupe du monde 2022 se déroulera, FOX prévoit de diffuser le programme tous les soirs à minuit sur FOX sur chaque fuseau horaire aux États-Unis. Cependant, il existe certaines instances où il est disponible sur d’autres chaînes à des moments différents. Par exemple, FOX prévoit de diffuser Coupe du monde ce soir sur FS1 à 19 h HE les jours fériés pendant le tournoi. Cela inclut Thanksgiving le 24 novembre et le Black Friday le 25 novembre. Ce dernier est le moment où les États-Unis affrontent l’Angleterre dans le match le plus attendu de la phase de groupes de ce pays. Pour terminer, Coupe du monde ce soir est également disponible à 19 h HE sur FS1 le dimanche 18 décembre, après la finale de la Coupe du monde.

Pour ceux qui se souviennent d’avoir regardé Coupe du monde ce soir de la Coupe du monde 2018, le spectacle nocturne était une montre difficile et un désordre confus. À l’origine animée par Fernando Fiore et mettant en vedette un équipage hétéroclite de personnagesl’édition 2022 ne peut pas être pire que 2018, il y a donc de fortes chances qu’elle soit au moins regardable cette fois.

