Fox donne le feu vert à un spectacle d’endurance militaire mettant en vedette Spice Girl Mel B, Jamie Lynn Spears et plus

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Fox lance une nouvelle émission d’endurance de célébrités “Special Forces: The Ultimate Test”.

La série, qui mettra en vedette 16 célébrités subissant des défis utilisés dans le processus de sélection des forces spéciales, sera diffusée en janvier 2023.

“Ces célébrités, qui sont tellement habituées à être sous les projecteurs, apprennent rapidement la signification de” pas de courage, pas de gloire “- et pas de glam”, a déclaré le communiqué de presse de Fox.

Le casting comprend l’ancienne star de “Bachelorette” Hannah Brown, le musicien Mel B, Jamie Lynn Spears, la star de télé-réalité Kate Gosselin, la star de “Real Housewives” Kenya Moore, le Dr Drew Pinksy, le célèbre chef Tyler Florence, le musicien R&B Montell Jordan, “7e Heaven” star Beverley Mitchell et l’ancien chef des communications de Donald Trump Anthony Scaramucci.

Plusieurs stars du sport sont également présentées, notamment le joueur de la NFL Danny Amendola, l’olympienne Nastia Liukin, l’ancien de la NBA Dwight Howard, le skieur Gus Kensworthy, la star de la MLB Mike Piazza et la joueuse de football Carli Lloyd.

Les célébrités seront dirigées à travers des exercices d’entraînement des forces spéciales par les agents de l’état-major directeur (DS) Rudy Reyes, Mark “Billy” Billingham, Jason “Foxy” Fox et Remi Adeleke, une équipe d’élite d’anciens agents des forces spéciales.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les seuls moyens d’être éliminés de l’émission sont les blessures, l’abandon ou “par la force” des agents DS.

“‘Special Forces: The Ultimate Test’ met des célébrités que vous connaissez et aimez à travers le test d’endurance le plus pur et le plus authentique que j’aie jamais vu”, a déclaré Rob Wade, président d’Alternative Entertainment & Specials, dans un communiqué. “À bien des égards, il s’agit plus de force mentale que de force physique.”

“C’est un aperçu révélateur de l’entraînement le plus intense au monde et donne un avant-goût du courage et de la bravoure dont nos forces armées font preuve au quotidien, ce qui a changé la vie de ces célébrités.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Special Forces : The Ultimate Test » est produit par Minnow Films. Sophie Leonard, Alicia Kerr et Becky Clarke sont les productrices exécutives.