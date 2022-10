FOX dit que les États-Unis et l’Angleterre pourraient se classer parmi les 5 plus gros matchs de tous les temps

Un dirigeant de FOX Sports prédit que les États-Unis contre l’Angleterre pourraient se classer parmi les cinq matchs de football les plus regardés de l’histoire de la télévision américaine.

Le match de la Coupe du monde du Black Friday est diffusé en direct sur FOX à 14 h HE. Le match du vendredi 25 novembre a lieu le lendemain de Thanksgiving, lorsque la plupart des Américains sont en congé.

S’adressant à Sports Video Group, voici ce que le producteur exécutif de FOX Sports, David Neal, a déclaré:

“Si les États-Unis gagnent leur premier match de groupe, ils devraient le faire. C’est contre le Pays de Galles.

“Si les États-Unis arrivent à un et 0, et en supposant que l’Angleterre fera de même, cela a le potentiel d’être l’un des 5 matchs de football les plus regardés de l’histoire de la télévision américaine, et ce n’est qu’un match de phase de groupes.”