FOX diffusera-t-il la Coupe du monde en 4K ? La bonne nouvelle est qu’ici aux États-Unis, FOX Sports détient les droits de diffusion exclusifs en anglais pour la Coupe du monde 2022. Par conséquent, les 64 matchs de la compétition sont diffusés soit sur les stations FOX locales, soit sur FS1, la principale chaîne sportive de l’entreprise. Encore mieux, chaque match du tournoi est disponible en 4K.

FOX diffusera-t-il la Coupe du monde en 4K ?

Voici les détails spécifiques sur FOX diffusant la Coupe du monde en 4K :

• Tous les matchs sont diffusés en HDR UHD 4K natif

• La programmation en studio est produite en 1080p HDR et diffusée en 4K UHD HDR

La raison pour laquelle la programmation en studio est native en 1080p est due au fait que FOX Sports utilise la réalité augmentée dans son studio de Doha. FOX Sports ne peut pas faire ça en UHD pour cette Coupe du monde.

UHD est ultra haute définition, tandis que HDR est une plage dynamique élevée.

Pour tous les fans de football, regarder le sport en 4K fait une énorme différence dans l’expérience de visionnage. La Coupe du Monde de la FIFA 2018 était en 4K HDR, tandis que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2018 a été diffusée en 4K SDR.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire