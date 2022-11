FOX considère la victoire des États-Unis contre le Pays de Galles comme une évidence

Un ancien philosophe chinois a dit un jour qu’il n’y a pas de plus grand danger que de sous-estimer son adversaire. Alors que les États-Unis affronteront le Pays de Galles lors de la Coupe du monde lundi, l’USMNT est prête et préparée. Cependant, le diffuseur de télévision de son équipe nationale FOX Sports considère la victoire des États-Unis contre le Pays de Galles comme une évidence.

Oui, beaucoup d’entre nous sont ravis de voir les États-Unis affronter l’Angleterre le Black Friday. Cependant, il est irrespectueux pour FOX Sports de traiter le match USA-Pays de Galles comme une victoire automatique avant même qu’un ballon n’ait été botté.

FOX se concentre déjà sur le match USA-Angleterre

Alors, qu’est-ce que FOX Sports a fait pour donner l’épaule froide au Pays de Galles?

Tout d’abord, lors d’une apparition lors d’une émission de la NFL dimanche dernier sur FOX, les experts de FOX ont complètement ignoré le match USA-Pays de Galles. Au lieu de cela, ils ont dit aux téléspectateurs de “marquer les calendriers” pour le match du 25 novembre entre les États-Unis et l’Angleterre. Il n’y avait même pas une mention du match des États-Unis contre le Pays de Galles le 21 novembre (voir le clip ci-dessous).

Deuxièmement, le producteur exécutif de FOX Sports, responsable de la couverture de la Coupe du monde à la télévision, parle déjà de la façon dont le match États-Unis-Angleterre pourrait se classer parmi les cinq matchs de football les plus regardés aux États-Unis.

“Si les États-Unis gagnent leur premier match de groupe, ce qu’ils devraient faire, c’est contre le Pays de Galles”, a déclaré David Neal de FOX Sports.

La façon dont Neal rejette le Pays de Galles est irrespectueuse. Après tout, le Pays de Galles est classé numéro 19 au monde, à seulement trois places des États-Unis, classés numéro 16.

Troisièmement, l’analyste principal du football de FOX Sports, Stu Holden (désolé Alexi Lalas), pense que le Pays de Galles est l’équipe la plus faible du groupe B.

“[Wales is] pas une équipe que j’ai regardée et qui me disait ‘Oh mec, ça va être un match difficile pour les États-Unis’ », a déclaré Holden. «Ce n’est pas un KO, 100% de victoire. Mais, c’est un jeu dans lequel je pense que nous devrions entrer et nous attendre à gagner. Je pense que le Pays de Galles est toujours l’équipe la plus faible du groupe quand on y pense.

L’USMNT ne traite pas la victoire du Pays de Galles comme un “gimme”

Heureusement, les têtes plus calmes prévalent. En particulier, l’entraîneur-chef de l’USMNT, Gregg Berhalter, connaît la tâche qui l’attend.

Interrogé sur le Pays de Galles cette semaine lors d’une conférence de presse, Berhalter a déclaré :

«Je pense que, du moins pour les médias américains, le Pays de Galles est sous-estimé. Quand je regarde leur équipe, c’est essentiellement une équipe de Premier League.

Au moins, la personne la plus importante de l’équipe nationale masculine des États-Unis l’obtient même si FOX ne l’obtient pas.