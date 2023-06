Fox confronte Trump avec une longue liste d’assistants qu’il a nommés – puis allumés

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Un animateur de Fox News a confronté Donald Trump dans une interview animée avec une longue liste d’anciens membres du personnel qu’il a nommés et qu’il a ensuite combattus.

M. Trump a été mis au défi sur ses choix d’embauche au cours de son mandat, le présentateur de Fox News Bret Baier lui rappelant sa déclaration de 2016 selon laquelle il « allait s’entourer uniquement des personnes les meilleures et les plus sérieuses ».

« Eh bien, je l’ai fait », a répondu M. Trump. « C’est formidable. Regardez, nous avons eu la meilleure économie que nous ayons jamais eue, que le monde ait jamais vue.

Baier a ensuite lu une longue liste de ses anciens alliés qui se présentent maintenant contre lui aux élections présidentielles de 2024.

Il a déclaré que son ancien vice-président Mike Pence et son ancienne ambassadrice à l’ONU Nikki Haley se présentaient contre lui tandis que son ancien secrétaire d’État Mike Pompeo ne le soutenait pas.

« Vous avez mentionné le conseiller à la sécurité nationale John Bolton. Il ne te soutient pas non plus. Vous avez mentionné le procureur général Bill Barr. Il dit que vous ne devriez plus être président. Vous appelle « le narcissique consommé » et « l’homme troublé ». Vous avez récemment qualifié Barr de « porc sans tripes » », a-t-il déclaré sous le regard de M. Trump.

« Votre deuxième secrétaire à la Défense ne vous soutient pas. Vous a traité d’irresponsable. Cette semaine, vous avez qualifié votre chef de cabinet à la Maison Blanche, John Kelly, de « faible et inefficace » et de « né avec un très petit cerveau ». Vous avez qualifié votre chef de cabinet par intérim de la Maison Blanche, Mick Mulvaney, de « perdant né » », a-t-il ajouté.

« Alors, pourquoi les avez-vous tous embauchés en premier lieu? » Baier a demandé, après avoir ajouté plus de références à ses aides et fonctionnaires.

M. Trump a déclaré qu’il avait des « personnes phénoménales » sans nommer personne et a félicité son administration « pour avoir vaincu l’Etat islamique ».

« Nous avions des gens phénoménaux dans l’armée. Je ne suis pas fan de Milley et je ne suis pas fan de certains téléspectateurs. Mais j’ai assommé ISIS, j’ai vaincu ISIS. Ils ont dit, Mattis, cela prendra trois ans et je ne pense pas que nous puissions le faire. Je l’ai fait sur une période d’environ quatre semaines », a déclaré M. Trump, faisant référence au président des chefs d’état-major américains Mark Milley et à l’ancien secrétaire à la Défense James Mattis.

« Il y a beaucoup de gens qui vous félicitent pour vos politiques », a répondu Baier. « Je viens de dire que. »

« C’est vrai. Eh bien, je veux dire, vous venez de parcourir une liste. Mais n’oubliez pas, pour chacun que vous dites, j’en ai eu 10 qui nous aiment », a déclaré M. Trump. « Parce que j’en ai embauché dix pour un qui était fantastique… Nous avons eu une excellente économie. Nous avions des gens phénoménaux en charge de l’économie.

M. Trump s’est entretenu pour la première fois depuis 2018 avec Baier de Fox News, qui a également contesté les allégations de fraude électorale de l’ancien président lors de sa couverture des élections de 2020.