Les téléspectateurs de Fox Business Network ont ​​peut-être vu le dernier animateur de conférences conservateur Lou Dobbs, après que le réseau câblé a annulé son émission, « Lou Dobbs Tonight », vendredi.

Ce serait une fin sans cérémonie pour Dobbs, 75 ans, l’une des personnalités les plus en vue de Fox Business Network et l’un des plus fervents partisans de l’ancien président Donald Trump dans les nouvelles du câble.

L’annulation intervient un jour après que Fox News et trois de ses hôtes, Dobbs, Maria Bartiromo et Jeanine Pirro, ont été poursuivis pour 2,7 milliards de dollars par une société de technologie de vote qui prétend avoir conspiré pour répandre de fausses déclarations selon lesquelles la société a aidé à « voler » la présidentielle. élection.

Fox News Media a publié une déclaration qui ne faisait aucune mention du procès intenté par la société, Smartmatic USA, faisant référence à l’annonce d’octobre selon laquelle des changements de programme étaient en vue après les élections.

« Comme nous l’avons dit en octobre, Fox News Media considère régulièrement que des changements de programmation et des plans ont été mis en place pour lancer de nouveaux formats le cas échéant après les élections, y compris sur Fox Business – cela fait partie de ces changements prévus. Un nouveau programme à 17 h sera annoncé dans un proche avenir », indique le communiqué.

Le mois dernier, Fox News a ajouté une heure d’émissions d’opinion à 19 h HNE, déplaçant l’émission de Martha MacCallum à 15 h HNE, une heure où moins de gens regardent. La gamme de personnalités d’opinion de Fox 8-11 pm EST aux heures de grande écoute attire ses cotes les plus fortes.

Pour la semaine prochaine, le créneau horaire de Dobbs à 17 h HNE sera occupé par les hôtes suppléants Jackie DeAngelis lundi et mardi et David Asman les mercredi, jeudi et vendredi. Le spectacle de Dobbs se répète traditionnellement à 19 h HNE.

Dobbs reste sous contrat chez Fox News, mais il ne sera probablement plus revu sur aucun des réseaux de l’entreprise, selon le Los Angeles Times.

La dernière apparition de Dobbs sur son émission Fox Business Network était jeudi. Il n’a fait aucune mention du procès Smartmatic USA qui a été déposé plus tôt dans la journée.

Fox News Media, dans une déclaration jeudi au nom du réseau et de ses hôtes, a rejeté les accusations dans le procès, affirmant qu’il maintenait sa couverture électorale de 2020 et «défendra ce procès sans fondement devant les tribunaux».

La participation de Smartmatic aux élections de 2020 a été limitée au comté de Los Angeles, qui vote fortement démocrate. Mais Fox a diffusé au moins 13 rapports indiquant à tort ou suggérant que la société avait volé le vote national 2020 de mèche avec le gouvernement socialiste du Venezuela, selon la plainte.

La société affirme que les hôtes ont perpétué des mensonges et de la désinformation qui ont nui aux activités et à la réputation de Smartmatic. En décembre, Smartmatic a envoyé une lettre menaçant de poursuites judiciaires à Fox et à deux autres réseaux populaires auprès des partisans de Trump, Newsmax et One America News Network.

En décembre, un segment de vérification des faits préenregistré de près de deux minutes a été diffusé sur l’émission de Dobbs et sur les émissions de Fox News Channel animées par Bartiromo et Pirro. Le segment présentait Eddie Perez, un expert en technologie de vote à l’institut non partisan de technologie électorale Open Source.

« Je n’ai vu aucune preuve que le logiciel Smartmatic a été utilisé pour supprimer, modifier ou modifier tout ce qui concerne les tableaux de vote », a déclaré Perez dans le segment.

Dobbs, qui travaille chez Fox depuis 2011, a longtemps été le champion d’antenne le plus pro-Trump du réseau, en particulier de ses politiques économiques et d’immigration. Ses opinions provocantes sur les immigrants ont contribué à son départ en 2009 de CNN, où il était un pionnier primé de l’actualité télévisuelle.

Dans les semaines qui ont suivi les élections, Dobbs a attaqué à plusieurs reprises les républicains pour ne pas en faire assez pour soutenir les fausses affirmations de Trump selon lesquelles l’élection avait été truquée en faveur de Biden.