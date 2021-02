Lou Dobbs sur le tournage de Lou Dobbs Tonight en septembre 2019. | John Lamparski / Getty Images

Le réseau met fin à son émission la mieux notée après une société de logiciels de vote nommée Dobbs dans un procès en diffamation.

Fox Business a brusquement annulé Lou Dobbs ce soir, son émission la mieux notée, et une plate-forme de premier plan pour l’une des voix pro-Trump les plus fidèles à l’actualité du câble.

L’annulation, rapportée par le LA Times vendredi, intervient juste un jour après que la société de logiciels de vote Smartmatic a déposé une plainte en diffamation contre Fox Corporation, Fox News et trois ancres de Fox – dont Lou Dobbs – pour de fausses allégations selon lesquelles leur technologie a été utilisée pour commettre fraude électorale.

On ne sait pas exactement pourquoi l’émission de Dobbs a été annulée. Certains analystes des médias, y compris Brian Stelter de CNN, disent que malgré ses notes, Dobbs causait des problèmes à Fox Business avant même son procès, rapportant que son insistance à répéter les fausses déclarations de Trump sur la fraude électorale avait effrayé les principaux annonceurs. Fox avait précédemment annoncé qu’il envisageait de modifier ses alignements après l’élection présidentielle et a déclaré vendredi que l’annulation faisait partie de ses changements prévus.

« Comme nous l’avons dit en octobre, Fox News Media considère régulièrement des changements de programmation et des plans ont été mis en place pour lancer de nouveaux formats le cas échéant après les élections, y compris sur Fox Business – cela fait partie de ces changements prévus », a déclaré un porte-parole de Fox News Media. dans un rapport. «Un nouveau programme de 17 h sera annoncé dans un proche avenir.»

Compte tenu de ces projets de nouvelles émissions et des problèmes des annonceurs, l’émergence du procès en diffamation a peut-être accéléré les considérations déjà en cours.

Dobbs est toujours sous contrat avec Fox News Media, mais la société n’a pas l’intention de le remettre à l’antenne, selon le New York Times. On ne sait pas quelles actions, le cas échéant, Fox pourrait entreprendre concernant ses deux autres vedettes nommées dans le procès Smartmatic, Maria Bartiromo et Jeanine Pirro.

Populiste de droite qui s’est fait connaître pour la première fois sur CNN, Dobbs a été l’un des premiers soutiens de la théorie du complot du birtherisme raciste – qui prétendait à tort que l’ancien président Barack Obama n’était pas né aux États-Unis – l’ancien président Donald Trump a contribué à la vulgarisation. Dobbs a ensuite utilisé son émission Fox Business pour défendre l’administration Trump et influencer ses politiques commerciales et d’immigration. Il a également renforcé la campagne de désinformation de Trump pour jeter le doute sur les résultats des élections de 2020.

Ce soutien à Trump a conduit l’ancien président à publier vendredi une déclaration soutenant Dobbs: «Lou Dobbs est et était génial. Personne n’aime plus l’Amérique que Lou. Il avait un public nombreux et fidèle qui surveillera de près son prochain déménagement, et ce suivant m’inclut.

Mais ce soutien a également mis Dobbs et son employeur en danger juridique. Le procès de Smartmatic allègue que Dobbs, en tant que l’un des principaux hôtes de Fox Business, a ruiné les bénéfices futurs de la société en l’accusant de truquer les élections. Par exemple, lors d’un épisode en novembre, Dobbs a répondu favorablement à l’avocat de Trump Rudy Giuliani, qui a déclaré lors d’une interview que Smarmatic avait été fondée par des Vénézuéliens proches du défunt président vénézuélien Hugo Chávez «afin de fixer les élections».

Le correspondant en chef des médias de CNN, Brian Stelter, a décrit l’annulation d’une émission aussi populaire que celle de Dobbs comme «extrêmement rare».

« La chose la plus proche est quand Fox News a limogé Bill O’Reilly lorsque son histoire secrète de règlements de harcèlement sexuel a été révélée », a déclaré Stelter vendredi. «Il n’y a aucun signe avec Dobbs. Au lieu de cela, c’est le contenu extrême de Dobbs qui est le problème et sa faiblesse avec les annonceurs. Bien sûr, il était un sycophant pour le président Trump, l’un des plus gros boosters de Trump à la télévision et maintenant, cela est moins utile.

Fox News se reconstruit après Trump

Comme l’a rapporté Aaron Rupar de Vox, les chaînes de Fox News Media – en particulier sa principale chaîne Fox News – ont eu du mal à basculer vers une réalité post-Trump. Alors que Fox News Channel était régulièrement le premier réseau d’information sous l’administration Trump, ce n’est plus le cas. Comme Stelter l’a récemment écrit pour les sources fiables de CNN:

Les chiffres de Nielsen pour le mois de janvier ont été publiés mardi, et Fox s’est classé troisième dans la course de nouvelles par câble à trois chevaux pour la première fois depuis 2001. De plus, CNN était la chaîne n ° 1 sur tout le câble.

Il reste à voir si Fox News est capable de rebondir à partir de ces chiffres. Cependant, il a apporté des changements pour faire exactement cela – en janvier, Fox News a annoncé un grand remaniement des files d’attente de jour et aux heures de grande écoute, avec des présentateurs comme Martha MacCallum, Dana Perino et Bill Hemmer perdant leurs places et étant poussés vers de nouveaux spectacles plus tôt le jour. Les initiés du réseau ont décrit les mouvements comme des rétrogradations et un signe que le réseau se démenait pour faire face à une forte baisse des cotes post-électorales.

En tant que chaîne spécialisée, Fox Business n’a jamais reçu le même type d’audience que Fox News Channel. À la fin de 2020, il a vanté ses meilleures émissions comme ayant dépassé les 300,00 spectateurs (par rapport à la moyenne de Fox News de 1,53 million de téléspectateurs dans la période post-électorale). Mais comme la principale chaîne Fox News, Fox Business était connue pour avoir battu ses rivaux, comme CNBC – et l’accent est mis sur l’introduction de nouvelles émissions sur le réseau qui peuvent le faire. Par exemple, Larry Kudlow, le principal conseiller économique de Trump, organisera bientôt sa propre émission Fox Business.