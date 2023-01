FOX a-t-il versé des pots-de-vin pour gagner les droits de la Coupe du monde ? La justice américaine tranchera

FOX fait face à des accusations de pots-de-vin pour obtenir les droits de la Coupe du monde. À l’origine, FOX a acquis les droits de la Coupe du monde sur les droits de la Coupe du monde 2018 et 2022 en 2011. Il a ensuite ajouté les droits de 2026 en 2015.

Cependant, une comparution devant le tribunal mardi pour deux anciens dirigeants de FOX pourrait impliquer que FOX a versé des pots-de-vin pour aider à acquérir les droits de la Coupe du monde. Ken Bensinger du New York Times rapporte que Hernán López et Carlos Martínez sont jugés pour fraude électronique et blanchiment d’argent. López est l’ancien directeur général des chaînes internationales de FOX. Pendant ce temps, Martínez est l’ancien président des opérations latino-américaines de la filiale de FOX.

Les accusations de corruption commencent par le versement par les deux hommes de “pots-de-vin et pots-de-vin” à 14 officiels d’Amérique du Sud dans le but de décrocher la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana. Ce sont des compétitions de clubs en Amérique du Sud. Ensuite, Bensinger continue de dire que ces deux dirigeants de FOX ont utilisé les relations nouées grâce à ces pots-de-vin pour obtenir des “informations confidentielles” qui ont aidé le diffuseur à obtenir les droits de la Coupe du monde 2018 et 2022.

Peu de temps après, la FIFA a attribué les droits de la Coupe du monde 2026 à FOX. ESPN n’avait aucune chance de soumissionner pour le tournoi et FOX n’avait encore diffusé aucune des Coupes du monde 2018 ou 2022.

Alejandro Burazco est le principal témoin dans cette affaire impliquant López et Martínez. En 2017, Burazco a déclaré lors d’un témoignage au procès qu’il avait aidé les deux anciens dirigeants de FOX à dissimuler 3,7 millions de dollars de corruption. Apparemment, l’accord utilisait un faux contrat avec une société FOX détenue en partie.

Selon Bensinger, le procès pourrait durer entre quatre et six semaines. Notez également que FOX lui-même n’est pas en procès. Au lieu de cela, ce sont deux anciens employés qui ont quitté l’entreprise. Pourtant, si le tribunal déclare le couple coupable de corruption, ils pourraient encourir jusqu’à 20 ans de prison.

Fox a nié toute implication dans la corruption.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire