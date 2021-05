Fourrure véritable : l’interdiction des importations et des ventes « épargnera des millions d’animaux » alors que les ministres demandent des preuves

Le gouvernement fait un premier pas vers l’interdiction de la vente de vraie fourrure animale au Royaume-Uni, ce qui, selon les militants, permettrait de sauver des millions d’animaux chaque année de l’agonie.

Les ministres lancent un appel à témoignages sur les implications d’un blocage sur l’importation et la vente de fourrure véritable, invitant les entreprises et le public à soumettre leurs points de vue.

L’élevage de fourrure est considéré comme si cruel qu’il a été interdit au Royaume-Uni en 2003, mais depuis lors, le Royaume-Uni a importé pour plus de 800 millions de livres sterling de fourrure animale, selon les chiffres de HM Revenue & Customs.

Achetée dans des pays comme la Finlande, la Chine, la France et la Pologne, la vraie fourrure est souvent utilisée pour les chapeaux, les garnitures de capuche, les bottes et les pantoufles, ainsi que les manteaux des magasins exclusifs.

Alors que l’appel à preuves a été annoncé, Humane Society International/UK a révélé un nouveau sondage d’opinion montrant que près des trois quarts (72 pour cent) du soutien public soutenaient une interdiction d’importation et de vente de fourrure.

conseillé

(AFP/Getty)

Le là-bas sondage d’opinion a montré que 52 pour cent des personnes interrogées « soutiennent fortement » une interdiction, 12 pour cent s’y opposaient, 14 pour cent étaient neutres et 3 pour cent ne savaient pas.

Le soutien était le plus fort au Pays de Galles, où 82 pour cent ont soutenu une interdiction et seulement 6 pour cent s’y sont opposés.

Le mois dernier, des militants pour le bien-être des animaux ont remis une pétition de plus d’un million de signatures appelant à une interdiction de Downing Street.

Chaque année, le commerce des fourrures dans le monde tue environ 130 millions d’animaux, principalement des renards, des chinchillas, des visons, des chiens viverrins et des lapins.

La plupart sont élevés de manière intensive dans des systèmes de cages en batterie, et le reste provient d’animaux sauvages capturés dans des pièges.

Les animaux confinés dans de petites cages sont souvent filmés en train de tourner frénétiquement en rond, dans des conditions qui rendent littéralement les animaux fous, selon les militants.





Les animaux des fermes à fourrure finlandaises sont des «fantômes, des âmes vides, vivant dans des cages stériles» Claire Bass, directrice exécutive de Humane Society International/Royaume-Uni

Des photographies de fermes à fourrure à l’étranger ont montré des animaux souffrant de blessures non soignées et d’infections douloureuses, et même de recourir au cannibalisme.

Mais la British Fur Trade Association, qui soutient les ventes de fourrure d’animaux véritables, affirme qu’une interdiction serait inapplicable et augmenterait la quantité de fourrure importée de sources «non réglementées».

Il indique également qu’une interdiction mettrait en danger les entreprises et les emplois.

Claire Bass, directrice exécutive de HSI/UK, a déclaré L’indépendant une interdiction des importations et des ventes n’affecterait pas les commerces de fourrures d’occasion.

« Nous espérons que le gouvernement entendra la liste sans cesse croissante de designers et de détaillants qui sont fiers de ne pas avoir de fourrure et voient fermement l’avenir de la mode britannique comme un avenir de durabilité, de traitement humain des animaux, d’innovation et de technologie textile – c’est ainsi que le Le Royaume-Uni peut être un leader mondial de la mode.

conseillé

Mme Bass, qui a déjà enquêté en personne sur les fermes à fourrure finlandaises, a déclaré que les animaux qu’elle avait vus étaient « des fantômes, des âmes vides, vivant dans des cages stériles ».

De nombreux acheteurs achètent de la vraie fourrure sans le savoir, croyant qu’elle est fausse.

Le ministre Lord Goldsmith a dit L’indépendant plus tôt ce mois-ci : « Nous devons examiner les preuves chaque fois que vous introduisez une règle qui modifie la valeur d’une entreprise, vous devez consulter. Vous ne pouvez pas décider unilatéralement, sinon la politique serait annulée. »