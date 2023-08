Fournitures envoyées à North Shuswap, les équipes du BCWS continuent de travailler dans les zones prioritaires

Des détails très attendus ont été partagés sur l’incendie de forêt de Bush Creek East.

Lors de la réunion d’information de 14 heures (25 août) avec Mike McCulley, responsable de l’information du district régional de Columbia Shuswap et du BC Wildfire Service, qui a rejoint l’équipe de la région aujourd’hui, les chiffres préliminaires des pertes de structures au sein du district régional ont été partagés et les plans pour continuer à répondre à l’incendie. ont été discutés.

Dans la région CSRD, 131 propriétés auraient été perdues et 37 autres auraient été partiellement endommagées. Il s’agit de chiffres dynamiques, a souligné le CSRD, et des travaux supplémentaires sont en cours pour obtenir des estimations précises et un tableau de bord de cartographie SIG disponible.

Des fournitures sont envoyées dans la région, notamment au magasin de Ross Creek, à la marina d’Anglemont et au Lakeview Centre, a confirmé Derek Sutherland, directeur du programme d’urgence de Shuswap. Une barge transporte également des marchandises à travers le lac, notamment des fournitures dangereuses, a déclaré Sutherland. Toute personne souhaitant utiliser ce service doit donc s’inscrire auprès du Centre des opérations d’urgence. La route forestière de Seymour Arm est toujours ouverte dans les deux sens et a été nivelée, a indiqué le CSRD.

L’incendie de forêt de Bush Creek East ne s’est pas beaucoup étendu au cours des dernières 72 heures, a déclaré McCulley, et s’étend toujours sur un peu plus de 41 000 hectares. 113 personnels de structure, 101 pompiers et plus de 100 équipements lourds continuent de lutter contre l’incendie. Sur les 17 hélicoptères que BCWS a affectés à la région, la plupart travaillaient sur l’incendie de Bush Creek East, a-t-il confirmé.

L’activité des incendies reste réduite, a déclaré McCulley, avec des soirées plus fraîches et plus humides, mais la hausse des températures la semaine à venir est préoccupante. Il a déclaré que la fumée qu’il a vue s’élever en ligne droite est généralement un bon indicateur de la combustion du carburant à l’intérieur de l’incendie.

Des dangers subsistent dans les zones touchées par les incendies et constituent un facteur majeur dans la décision d’annuler les alertes et les ordres d’évacuation, a déclaré McCulley. Les dangers incluent la chute d’arbres, qui peuvent et ont tué des gens cette année seulement, a-t-il souligné, mais aussi les toxines, les poteaux électriques fumants, les lignes électriques coupées et les coupures de courant qui font pourrir les aliments et laissent les fosses septiques non gérées.

BC Hydro n’a pas de date ferme pour le rétablissement du service, mais le CSRD a déclaré qu’il viendrait chaque matin au briefing et que les informations seraient mises à jour dès qu’elles seraient disponibles.

Toutes les équipes sont de retour dans les mêmes zones où elles se trouvaient avant d’être perturbées mercredi soir, a déclaré McCulley, et les objectifs n’ont pas changé.

Les équipes continuent de travailler dans les zones prioritaires, a-t-il déclaré, évaluant les arbres dangereux et les dangers le long de la route Anglemont/Squilax jusqu’à Scotch Creek, en commençant par la piste d’atterrissage de Squilax. Les équipes travaillaient du haut de la selle jusqu’à la vallée de Loakin, à l’est du lac Banshee. Un garde a été construit et les équipes procéderont au nettoyage et aux allumages manuels à petite échelle.

BCWS surveille les propriétés des deux côtés du lac Adams et travaille avec MOTI pour réparer le pont de maintien et dégager le chemin de maintien. L’équipe d’intervention d’Interfor continue de nettoyer la zone Adams FSR. Il y a un DTA/DTF quotidien d’Adams Forest Service Road et de 5400 Road. Interfor travaille également avec des équipes pour éteindre les points chauds au-dessus d’Agate Bay.

Les équipes démobilisent la protection des structures le long du côté ouest du lac Adams et continuent de nettoyer au-dessus des cabanes.

Deux équipes d’unité travaillent à la construction d’une combinaison de ligne directe avec de l’équipement lourd et de ligne indirecte au-dessus des communautés le long de la limite du feu derrière Lee Creek et Scotch Creek, soutenues par des hélicoptères équipés de seaux. Le personnel de protection des structures intervient à proximité des structures.

La protection des structures est toujours engagée dans la communauté de Celista. Des hélicoptères équipés de godets continuent d’apporter leur aide là où cela est nécessaire. Une ligne d’équipement lourd est terminée et reliée au flanc de la colline au nord de Magna Bay. Les équipes effectuent également des attaques directes le long de cette zone de l’incendie. Les équipes d’équipement lourd ont achevé une ligne de machines en amont des structures de Magna Bay et continuent vers Ross Creek.

Un équipage d’unité mène une attaque directe au-dessus d’English Road et à travers la Turtle Valley, en direction de l’est. Ils sont soutenus par du matériel lourd et des hélicoptères équipés de godets. Les équipes jettent l’ancre au large de Turtle Valley, installent des tuyaux en amont de la route anglaise et travaillent à la construction d’une garde à l’est de Sorrente, ainsi que du matériel lourd.

Le CSRD a déclaré que certains messages de l’application Alertable ont été regroupés et que, bien qu’aucune modification n’ait été apportée aux ordres ou alertes d’évacuation actuels, certains messages peuvent être diffusés et les personnes concernées sont invitées à lire attentivement les alertes.

L’autoroute 1 entre Chase et Tappen a rouvert mais aucune route secondaire ne sera accessible et aucun arrêt ne sera autorisé dans la zone des incendies de forêt. Veuillez surveiller drivebc.ca pour les dernières mises à jour.

Si votre propriété fait l’objet d’un ordre d’évacuation, le CSRD vous aidera à quitter la zone en toute sécurité. Veuillez vous inscrire auprès des Services de soutien d’urgence (ESS) à ess.gov.bc.ca et appeler au 250-833-3360. Le centre d’accueil ESS est ouvert au centre d’activités pour personnes âgées de la 5e Avenue, au 170-5e avenue SE.

Pour les résidents des régions d’Anglemont, de St. Ives et de Magna Bay, le soutien de l’ESS, y compris la nourriture et l’hébergement, est disponible pour les résidents qui ont choisi de partir. Appelez le COU pour plus d’informations : 250 833-3350 ou l’ESS pour en savoir plus au 250 833-3360.

Si vous accédez au support ESS, assurez-vous de connaître votre date de renouvellement. Contactez ESS pour plus d’informations : 250-833-3360.

Ceux qui se trouvent en dehors des zones visées par l’ordre d’évacuation et ont besoin d’aide pour des prescriptions médicales, veuillez appeler le 250-833-3397.

La livraison du courrier a eu lieu au bureau de poste de Chase pour de nombreuses adresses. Le bureau de poste de Sorrente fait l’objet d’un ordre d’évacuation et le courrier y est donc retenu jusqu’à nouvel ordre.

