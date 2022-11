Fournisseurs recherchés pour la foire nuptiale de Sauk Valley le 5 février – Shaw Local

La foire de la mariée de Sauk Valley recherche des vendeurs pour participer à l’événement 2023, qui aura lieu de midi à 15 h le dimanche 5 février au Northland Mall, situé sur la route 2 à Sterling.

C’est le lieu idéal pour présenter vos produits ou services pour les mariages, les réceptions, la restauration et les fleurs, explique Kelly Null, coordonnatrice des événements chez Sauk Valley Media, éditeur de la Gazette et du Telegraph.

Pour savoir comment devenir fournisseur, appelez le 815-632-2566 ou envoyez un courriel à knull@saukvalley.com

Bridal Fair 2023 promet d’être l’une des plus grandes expositions de la région pour les couples qui souhaitent planifier leur journée heureuse en un seul arrêt.

Un défilé de mode est l’événement phare de la foire.

Tous les couples qui s’inscrivent sont éligibles pour des prix – y compris des certificats de 50 $, 100 $ et 250 $ à utiliser chez le vendeur de leur choix.

La foire est parrainée par Selmi’s Weddings & Events, Selmi’s Formal Wear, 7:24 Fitness On The Rock et Sauk Valley Media.