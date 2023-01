Fournisseurs recherchés pour la foire nuptiale de Sauk Valley le 5 février – Shaw Local

La foire de la mariée de Sauk Valley recherche des fournisseurs pour son événement 2023 en février.

La foire aura lieu de midi à 15 heures le dimanche 5 février au Northland Mall, 2900 E. Lincolnway, Sterling.

Le salon du mariage présentera des expositions d’entreprises qui vendent des produits et services pour les mariages, les réceptions, la restauration, les fleurs et plus encore. La foire comprend également un défilé de mode.

Tous les couples qui s’inscrivent à la foire sont éligibles à des prix, dont des certificats d’une valeur de 50 $, 100 $ et 250 $ à utiliser chez le marchand de leur choix.

La foire de la mariée est l’une des plus grandes expositions de la région de Sauk Valley pour les couples qui souhaitent planifier leur mariage. La foire est parrainée par Selmi’s Weddings and Events, Selmi’s Formal Wear, 7:24 Fitness On The Rock et Sauk Valley Media.

Pour plus d’informations, appelez le 815-632-2566 ou envoyez un courriel à knull@saukvalley.com.