Fournisseurs produisant moins de modèles d’iPhone 15 par rapport à l’iPhone 14

Les fournisseurs Apple devraient produire moins de modèles d’iPhone 15 pour le second semestre 2023 par rapport aux volumes produits d’iPhone 14 au cours de la même période, selon Luke Lin, analyste chez DigiTimes.

Lin rapporte qu’Apple aurait commandé un total de 80 à 90 millions de smartphones pour sa série iPhone 15 auprès de la chaîne d’approvisionnement pour le second semestre 2023, contre 90 à 100 millions d’unités commandées pour la série iPhone 14 pour la même période. année précédente.

Parmi les commandes, l’iPhone 15 Pro Max détient la part la plus élevée, suivi de l’iPhone 15 Pro, de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus, selon le rapport.

Le rapport fait suite à l’affirmation de Lin selon laquelle l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max s’accompagneront d’une « hausse de prix importante », qui ne devrait s’appliquer qu’aux modèles de la série Pro qui devraient être annoncés la semaine prochaine lors de l’événement spécial très attendu d’Apple « Wonderlust ».