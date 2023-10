Quel est le meilleur fournisseur d’accès Internet à Odessa ?

AT&T Fiber est le meilleur fournisseur de services Internet d’Odessa, offrant des vitesses de téléchargement et de téléchargement rapides, des prix compétitifs et des conditions conviviales. Vous n’aurez pas à vous soucier de l’augmentation automatique de votre prix après la fin de la période promotionnelle, et AT&T inclut le coût de l’équipement dans le prix mensuel.

Si vous ne parvenez pas à obtenir AT&T Fiber à votre adresse, il existe plusieurs bonnes options de sauvegarde. Sparklight est l’Internet le moins cher d’Odessa, avec des forfaits à partir de seulement 39 $ par mois. Cependant, le prix du forfait le moins cher de Sparklight augmente au cours des deuxième et troisième années. Si vous ne voulez pas vous soucier des hausses de prix, T-Mobile Home Internet garantit qu’il n’augmentera jamais vos tarifs, et tous les frais sont inclus dans le prix mensuel de 50 $.

CNET prend en compte les vitesses, les prix, le service client et la valeur globale pour recommander le meilleur service Internet à Odessa dans un certain nombre de catégories. Notre évaluation comprend le référencement d’une base de données exclusive construite au fil des années d’examen des services Internet. Nous validons cela par rapport aux informations du fournisseur en vérifiant ponctuellement les adresses locales pour vérifier la disponibilité du service. Nous lisons également attentivement les conditions générales des fournisseurs et, si nécessaire, appellerons les FAI pour vérifier les détails. Malgré nos efforts pour trouver les informations les plus récentes et les plus précises, notre processus présente certaines limites que vous devez connaître. Les données sur les prix et la vitesse sont variables : certaines adresses peuvent être éligibles à différents niveaux de service et les coûts mensuels peuvent varier, même au sein d’une ville. La meilleure façon d’identifier vos options particulières est d’insérer votre adresse sur le site Web d’un fournisseur. De plus, les prix, la vitesse et d’autres informations répertoriées ci-dessus et dans les cartes des fournisseurs ci-dessous peuvent différer de ce que nous avons trouvé lors de nos recherches. Les cartes affichent la gamme complète de tarifs et de vitesses d’un fournisseur à travers les États-Unis, selon notre base de données d’informations sur les forfaits fournies directement par les FAI, tandis que le texte est spécifique à ce qui est disponible à Odessa. Les prix référencés dans le texte de cet article proviennent de nos recherches et incluent les remises applicables pour la mise en place de paiements automatiques chaque mois – une offre standard du secteur. D’autres remises et promotions peuvent également être disponibles, pour des choses comme la signature d’un contrat à terme ou le regroupement de plusieurs services. Pour en savoir plus sur la façon dont nous évaluons les fournisseurs d’accès Internet, visitez notre page complète de méthodologie.

Meilleur Internet à Odessa, Texas

Lorsque l’Internet par fibre optique est disponible, c’est presque toujours votre meilleur choix, et AT&T Fiber a été le choix de CNET pour le meilleur Internet par fibre optique de tout le pays. Il offre tout ce que nous recherchons chez un fournisseur d’accès Internet : des vitesses de téléchargement et de téléchargement rapides, des prix raisonnables et des conditions conviviales. Vous n’aurez pas à vous soucier des plafonds de données, des contrats ou de l’augmentation de votre prix après un an – c’est en partie la raison pour laquelle AT&T Fiber a le score de satisfaction client le plus élevé de tous les fournisseurs d’accès Internet selon l’indice américain de satisfaction client. . . . Ou appelez pour en savoir plus : Appelez pour en savoir plus (866) 431-6052 Vérifiez auprès d’AT&T

Sparklight est omniprésent à Odessa – 99 % des foyers de la région y ont accès, selon les données de la FCC – et constitue une sauvegarde solide si vous ne pouvez pas obtenir la fibre AT&T. Il offre les prix les plus bas de tous les FAI de la région, avec des forfaits commençant à 39 $ par mois pour des vitesses de 200/10 Mbps. Les principaux inconvénients sont les augmentations de prix sur le forfait le moins cher et les vitesses de téléchargement plus lentes. Vous pouvez rencontrer des problèmes de bande passante si plusieurs personnes travaillent à domicile ou jouent en ligne. . . . Ou appelez pour en savoir plus : Appelez pour en savoir plus (888) 383-6134 Vérifiez avec Sparklight

T-Mobile Home Internet est une alternative intéressante aux FAI traditionnels d’Odessa. Il n’y a qu’un seul forfait disponible pour 50 $ par mois, mais tout est inclus. Il n’y a pas de frais d’équipement, de plafond de données ou de contrats, et T-Mobile garantit qu’il n’augmentera jamais votre prix. Ces conditions conviviales ont permis à T-Mobile d’obtenir le score de satisfaction client le plus élevé de tous les FAI non-fibre dans l’enquête la plus récente de l’ACSI. . . . Ou appelez pour en savoir plus : Appelez pour en savoir plus (877) 687-6988 Vérifiez auprès de T-Mobile

Fournisseurs d'accès Internet à Odessa comparés Fournisseur la technologie Internet Fourchette de prix mensuelle Plage de vitesse Coûts mensuels de l'équipement Plafond de données Contracter Note des critiques de CNET Fibre AT&T Fibre 55 $ à 250 $ 300-5 000 Mbps Aucun Aucun Aucun 7.4 Lumière d'étincelle Câble 39 $ à 104 $ 200-1 000 Mbps 12,50 $ (facultatif) Aucun Aucun 6.9 Internet résidentiel T-Mobile Fixe sans fil 50 $ (30 $ avec les forfaits mobiles éligibles) 72-245Mbps Aucun Aucun Aucun 7.4





Quel est le forfait Internet le moins cher à Odessa ? Fournisseur Prix ​​de départ Vitesse de téléchargement maximale Frais d'équipement mensuels Lumière d'étincelle 39 $ 200Mbps 12,50 $ (facultatif) Internet résidentiel T-Mobile 50 $ (30 $ avec les forfaits mobiles éligibles) 245Mbps Aucun AT&T Internet 300 55 $ 300Mbps Aucun





Comment trouver des offres et des promotions Internet à Odessa

Les meilleures offres Internet et les meilleures promotions à Odessa dépendent des réductions disponibles pendant cette période. La plupart des offres sont de courte durée, mais nous recherchons fréquemment les dernières offres.

Les fournisseurs Internet d’Odessa, tels que Sparklight, peuvent proposer des prix de lancement inférieurs ou des modules complémentaires de streaming pour une durée limitée. Cependant, beaucoup, y compris AT&T Fiber et T-Mobile Home Internet, appliquent le même prix standard toute l’année.

Pour une liste plus complète de promotions, consultez notre guide des meilleures offres Internet.

Forfaits Internet les plus rapides à Odessa Fournisseur Prix ​​de départ Vitesse de téléchargement maximale Vitesse de téléchargement maximale Plafond de données Type de connexion AT&T Internet 5000 250 $ 5 000 Mbps 5 000 Mbps Aucun Fibre AT&TInternet2000 150 $ 2 000 Mbps 2 000 Mbps Aucun Fibre AT&T Internet 1000 55 $ 1 000 Mbps 1 000 Mbps Aucun Fibre Sparklight Gigaone Plus 104 $ 1 000 Mbps 50Mbps Aucun Câble





Qu’est-ce qu’une bonne vitesse Internet ?

La plupart des forfaits de connexion Internet peuvent désormais gérer les tâches de productivité et de communication de base. Si vous recherchez un forfait Internet pouvant accueillir des visioconférences, du streaming vidéo ou des jeux, vous vivrez une meilleure expérience avec une connexion plus robuste. Voici un aperçu des vitesses de téléchargement minimales recommandées pour diverses applications, selon la FCC. Notez qu’il ne s’agit que de lignes directrices et que la vitesse, le service et les performances Internet varient selon le type de connexion, le fournisseur et l’adresse.

Pour plus d’informations, reportez-vous à notre guide sur la vitesse Internet dont vous avez réellement besoin.

0 à 5 Mbps vous permet d’aborder les bases : naviguer sur Internet, envoyer et recevoir des e-mails, diffuser des vidéos de faible qualité.

5 à 40 Mbps vous offrent un streaming vidéo et une vidéoconférence de meilleure qualité.

40 à 100 Mbps devraient donner à un utilisateur une bande passante suffisante pour satisfaire les exigences du télétravail moderne, du streaming vidéo et des jeux en ligne.

100 à 500 Mbps permettent à un ou deux utilisateurs de participer simultanément à des activités à large bande passante comme la vidéoconférence, le streaming et les jeux en ligne.

500 à 1 000 Mbps permettent à trois utilisateurs ou plus de se livrer simultanément à des activités à large bande passante.

Comment CNET a choisi les meilleurs fournisseurs d’accès Internet à Odessa

Les fournisseurs d’accès Internet sont nombreux et régionaux. Contrairement aux derniers smartphones, ordinateurs portables, routeurs ou outils de cuisine, il n’est pas pratique de tester personnellement chaque FAI dans une ville donnée. Alors, quelle est notre approche ? Nous commençons par rechercher les informations sur les prix, la disponibilité et la vitesse en nous appuyant sur nos propres données historiques de FAI, les sites des fournisseurs et les informations cartographiques de la Federal Communications Commission à l’adresse FCC.gov.

Mais cela ne s’arrête pas là. Nous allons sur le site Web de la FCC pour vérifier nos données et nous assurer que nous prenons en compte tous les FAI qui fournissent des services dans une zone. Nous saisissons également les adresses locales sur les sites Web des fournisseurs pour trouver des options spécifiques pour les résidents. Nous examinons des sources, notamment l’American Customer Satisfaction Index et JD Power, pour évaluer dans quelle mesure les clients sont satisfaits du service d’un FAI. Les forfaits et les prix des FAI sont sujets à des changements fréquents ; toutes les informations fournies sont exactes au moment de la publication.

Une fois que nous disposons de ces informations localisées, nous posons trois questions principales :

Le fournisseur offre-t-il un accès à des vitesses Internet raisonnablement rapides ? Les clients obtiennent-ils une valeur décente pour ce qu’ils paient ? Les clients sont-ils satisfaits de leur service ?

Bien que la réponse à ces questions soit souvent complexe et complexe, les prestataires qui se rapprochent le plus du « oui » dans les trois domaines sont ceux que nous recommandons. Lorsqu’il s’agit de sélectionner le service Internet le moins cher, nous recherchons les forfaits avec les frais mensuels les plus bas, mais nous prenons également en compte des éléments tels que les augmentations de prix, les frais d’équipement et les contrats. Choisir le service Internet le plus rapide est relativement simple. Nous examinons les vitesses de téléchargement et de téléchargement annoncées et prenons également en compte les données de vitesse réelles provenant de sources telles que Ookla et Rapports FCC.

FAQ sur les fournisseurs d’accès Internet à Odessa

Quel est le meilleur fournisseur d’accès Internet à Odessa ? AT&T Fiber est le meilleur fournisseur de services Internet d’Odessa, avec des vitesses de téléchargement et de téléchargement rapides, des prix compétitifs et des scores de satisfaction client élevés.

L’Internet fibre est-il disponible à Odessa ? Oui, l’Internet fibre est disponible dans 42% d’Odessa, selon les données FCC. AT&T Fiber est le principal FAI proposant une connexion Internet par fibre optique dans la région.

Quel est le fournisseur d’accès Internet le moins cher à Odessa ? Sparklight est le fournisseur Internet le moins cher d’Odessa, avec des forfaits commençant à 39 $ par mois pour des vitesses de 200/10 Mbps. Cela dit, les prix des forfaits les moins chers de Sparklight augmenteront au cours des deuxième et troisième années.