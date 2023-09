Fournisseurs d’accès Internet à Dover, Ohio

Si vous souhaitez essayer quelque chose de différent de Spectrum et Frontier, T-Mobile Home Internet est une option plus récente à Douvres. Il utilise le réseau cellulaire de T-Mobile pour envoyer Internet sans fil à votre domicile. Ses vitesses ne sont peut-être pas suffisantes pour les foyers plus nombreux et il est plus sujet à la congestion du réseau que l’Internet par câble ou par fibre optique, mais les gens sont généralement satisfaits du service : T-Mobile s’est classé numéro un pour les fournisseurs non-fibre dans le plus récent rapport américain sur la satisfaction de la clientèle. Enquête d’index.

Disponibilité: 80 % des résidents de Douvres ont accès à l’Internet domestique T-Mobile.

Forfaits et tarifs : Il n’y a qu’un seul forfait T-Mobile disponible. Il coûte 50 $ par mois et vous permet d’obtenir des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 245 Mbps et des vitesses de téléchargement de 31 Mbps. Ce prix est garanti aussi longtemps que vous maintenez le service. Les clients de téléphones portables T-Mobile éligibles peuvent également bénéficier d’un prix inférieur de 30 $ par mois.

Frais et détails du service : Il n’y a pas de frais d’équipement, de contrat ou de plafond de données avec T-Mobile Home Internet.