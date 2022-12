Fournisseurs construisant des lignes de production de tests HomePod au Vietnam, rapport de réclamations

Selon un rapport de Nikkei Asie qui examine comment le pays d’Asie du Sud-Est devient une priorité pour Apple, il cherche à diversifier sa chaîne d’approvisionnement et à déplacer la production hors de Chine.

Selon le rapport, le HomePod est l’un des trois appareils dont la production est actuellement testée au Vietnam, rejoignant l’Apple Watch et certains modèles de MacBook pour des essais de fabrication alors que Luxshare Precision et Foxconn cherchent à déplacer certains assemblages de produits hors de Chine, selon Instructions d’Apple.

“AirPods, Apple Watch, HomePod et plus encore. . . Apple a de grands projets au Vietnam, en dehors de la fabrication d’iPhone », a déclaré l’une des personnes ayant une connaissance directe de la situation. « Les composants des MacBook sont devenus plus modulaires que par le passé, ce qui facilite la production des ordinateurs portables en dehors de la Chine. Mais comment le rendre compétitif en termes de coûts est un autre défi.

Apple produit des AirPods au Vietnam depuis 2020, le fabricant d’iPhone poussant les fournisseurs ces dernières années à explorer le déplacement d’usines en dehors de la Chine, avec les tensions entre les États-Unis, un moteur clé de cette décision.