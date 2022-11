Fournir un espace sûr est une priorité pour les propriétaires de Salmon Arm’s Fern & Co.

Fournir un espace sûr et accueillant pour les clients et les collègues est de la plus haute importance pour les partenaires commerciaux Paige Murphy et Kaytlynn Davidson.

Les deux l’ont fait avec leur entreprise du centre-ville de Salmon Arm, Fern & Co. Creative Collective, qui propose des services de spa, de coiffure, de tatouage, d’esthétique des cils et des ongles et plus encore.

Ce qui définit l’entreprise, c’est la passion de Murphy et Davidson pour que les gens se sentent bien dans leur peau dans un espace où ils savent qu’ils sont les bienvenus. Les deux font appel à Fern & Co. Salmon Arm, le premier fournisseur de services personnels non binaires.

“Cela signifie donc qu’aucun de nos services n’est classé par sexe”, a expliqué Davidson. “Cela signifie également que vous ne serez pas surchargé simplement parce que vous êtes un homme ou une femme. Parce qu’il y a beaucoup de gens qui ne s’identifient pas non plus.

En développant cela, Murphy a expliqué qu’une personne ne devrait pas être facturée pour le service en fonction de la façon dont elle s’identifie (en se référant, par exemple, à la «taxe rose» et à la façon dont les produits commercialisés auprès des femmes ont tendance à coûter plus cher que leur variante commercialisée aux hommes), ni ne doivent-elles se sentir indignes d’attention.

“Pour moi, en faisant des services de spa, la plupart du temps, les hommes pensent automatiquement non, ce n’est pas un endroit pour moi”, a déclaré Murphy. « Et vraiment, c’est un endroit pour n’importe qui… Ce n’est pas parce que vous êtes un homme ou une femme que vos besoins ne sont pas valables et qu’ils ne doivent pas être satisfaits. Vous devriez être les bienvenus et c’est vraiment ce sur quoi nous voulons nous concentrer.

Le nom Fern and Co. vient d’une définition qui résonnait chez Davidson et Murphy.

“Les fougères sont un symbole de fierté et de détermination, et un rappel pour continuer à avancer et laisser le passé derrière soi. Ils symbolisent la confiance, l’amour et la sécurité en raison de leurs feuilles luxuriantes, de leurs tiges rebondissantes et de leur capacité à exister à travers l’histoire.

“Cela a en quelque sorte validé ce que nous ressentions”, a déclaré Davidson. “Après avoir lu toutes ces choses – c’est nous!”

Travaillant chez Fern & Co. avec Davidson et Murphy, le tatoueur Rae Ocompo, la technicienne des cils Chace Greqoire, l’apprentie de Murphy Danielle Onions et la coordinatrice/directrice du studio Simone Muirhead.

L’espace de travail de Fern & Co. est divisé en plusieurs salles privées, ce qui soutient davantage le désir de Davidson et Murphy de fournir un espace sûr.

“L’une des meilleures choses que nous obtenons pour les commentaires est la façon dont tout est divisé en silence et c’est très privé”, a déclaré Murphy. “Si vous ne voulez parler à personne, vous n’êtes pas obligé, si vous ne voulez pas vous asseoir à côté de quelqu’un, vous n’êtes pas obligé.”

Depuis que Murphy et Davidson ont ouvert Fern & Co., au 315 Alexander St. NE, en juillet de cette année, les deux sont devenus les meilleurs amis, se soutenant mutuellement dans leur mission de prendre soin des autres.

“Cela semble idiot, mais certaines choses sont juste censées être et elles rassemblent les gens et c’est un peu le cas de ce que c’est”, a déclaré Murphy. “C’est pourquoi je pense aussi que c’est tellement plus profond pour nous qu’une simple entreprise.”

Davidson et Murphy ont créé Fern & Co. pour être un exemple pour les autres entreprises de Salmon Arm lorsqu’il s’agit de fournir un espace sûr.

“Nous devons être un établissement diversifié, point final, que ce soit la religion, le sexe, les couleurs de votre peau, vos opinions, cette merde n’a pas d’importance, qui reste à la porte”, a déclaré Murphy.

Tout au long du mois de novembre, Fern & Co. recueille des dons de nourriture et de vêtements pour l’Armée du Salut, la SAFE Society et Second Harvest.

Pour plus d’informations, visitez theferncollective.com et la page Fern & Co. sur Facebook.

lachlan@saobserver.net

BeautéBusinessCheveuxSalmon Arm