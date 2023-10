Fournir des soins aux étudiants-athlètes – Shaw Local

DIXON – Il faut une équipe pour soutenir la santé et le bien-être des étudiants-athlètes locaux.

L’entraîneur sportif de l’hôpital KSB, Alicia Spangler, le podologue Dr Kyle Swanson et le physiothérapeute Dominic Martinez travaillent ensemble pour prodiguer des soins en marge. Spangler fournit une couverture d’entraînement sportif et instruit les patients sur les programmes de prévention, de réadaptation et de traitement des blessures, principalement pour le lycée Dixon.

Elle couvre chaque événement à domicile, les entraînements tout au long de l’année scolaire, les matchs de football à l’extérieur et les matchs éliminatoires. Lorsqu’il est disponible, Spangler prend également en charge les matchs à domicile de l’Ashton-Franklin Center High School.

«Je prodigue des soins immédiats aux blessures et aux maladies, j’évalue et je dirige les patients au besoin», a déclaré Spangler. « Je fournis également des informations sur la prévention des blessures, la santé/bien-être en général et l’entraînement sportif au public et aux étudiants-athlètes.

« Toutes les différentes personnalités me tiennent en haleine. J’aime le fait qu’ils aiment apprendre de moi et n’ont pas peur de poser des questions sur quoi que ce soit.

La mère de Spangler était entraîneur à l’Oregon High School et son père faisait partie du service d’incendie de Franklin Grove.

«Aider les autres faisait partie de notre style de vie», a déclaré Spangler. « J’ai fait du sport toute ma vie et je voulais continuer à travailler en équipe, mais je savais que je ne jouerais jamais professionnellement. Une fois que j’ai découvert l’entraînement sportif, j’ai compris que ce serait un bon choix de carrière.

Martinez donne de son temps aux matchs à domicile de Dixon High School.

«J’aime redonner à la communauté et faire partie d’une équipe», a déclaré Martinez. « J’ai eu beaucoup de leurs athlètes de football comme patients, donc, naturellement, il est facile de soutenir et d’aider en marge. Étant un ancien joueur de football universitaire, j’aime ce sport et je veux aider les athlètes du secondaire à réussir sur le terrain.

Swanson aime également soutenir les équipes sportives des écoles secondaires en faisant du bénévolat lors d’autant de matchs à domicile – et de matchs plus rapprochés – que possible.

«Je trouve gratifiant de travailler avec nos étudiants-athlètes», a déclaré Swanson. « Cela me rappelle mes expériences sportives à l’école et au collège.

« J’ai personnellement eu des blessures qui ont nécessité une intervention chirurgicale et une rééducation. Je n’oublierai jamais ces expériences et je serai toujours reconnaissant envers les équipes d’entraînement médical et sportif qui m’ont aidé à revenir sur le terrain. J’aime voir nos étudiants-athlètes atteindre leurs objectifs individuels et d’équipe tout en les gardant en aussi bonne santé que possible.

Les blessures courantes liées au football peuvent inclure des entorses à l’épaule, des commotions cérébrales, des blessures à la cheville/au pied, des blessures au genou ou des fractures. Du point de vue de la podologie, Swanson constate des entorses et des entorses des orteils, des entorses du pied et de la cheville, des tendinites, des contusions musculaires et osseuses, une fasciite plantaire et une inflammation des plaques de croissance de l’athlète, le plus souvent au niveau du talon. Des coincements de doigts, des luxations occasionnelles, des entorses du poignet/du coude, des contusions des côtes et des blessures à l’épaule sont également observés en marge.

« Je suis originaire d’une communauté rurale de l’Iowa et j’apprécie la même atmosphère soudée que celle que nous avons ici à Dixon », a déclaré Swanson. « Voir nos jeunes athlètes et leurs équipes réussir est très gratifiant. Lorsqu’ils subissent des blessures, nous visons à les guérir et à retrouver la santé le plus rapidement possible mais, plus important encore, lorsque cela est sans danger.