Fournir des informations sur la voile aux marins

63 équipes internationales effectuent les derniers préparatifs avant le Championnat du monde 470 2024 qui se tiendra du 27 février au 3 mars à Palma, Majorque. Mais au-delà de remporter un titre mondial, les États-Unis font partie d’une poignée de nations qui espèrent au moins se classer suffisamment haut pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Certaines bonnes équipes seront laissées pour compte, pas tout à fait capables de faire le dernier saut vers les Jeux, mais c’est la nature brutale du sport d’élite. Une chose sur laquelle 470 équipages peuvent s’accorder : ils disposent d’un terrain de jeu parmi les plus équitables dans la voile de haut niveau.

Là où il y avait un certain nombre de ces classes de règles de mesure dans l’alignement olympique – le Finn, le Tornado, le Star, le Soling, le Flying Dutchman, entre autres – le 470 est le seul bateau de ce type dans l’édition 2024 des Jeux olympiques. Régate.

Les neuf autres épreuves olympiques utilisent des monotypes d’un seul fabricant, tandis que le dériveur mixte pour deux personnes reste avec le bateau 470 dans lequel les marins peuvent choisir parmi une gamme de fabricants de coques, de constructeurs de mâts et de voiliers pour trouver la meilleure combinaison adaptée à leur taille, poids et style de navigation.

L’équipement du 470 est très raffiné et il n’y a pas beaucoup de choix en termes de vitesse du bateau entre une marque d’équipement et une autre. Cela est dû en partie aux forces du marché – soit on se développe, soit on meurt – et aussi à l’âge de la classe puisque le premier Championnat du Monde a eu lieu en 1970.

La première apparition olympique du 470 a eu lieu aux Jeux de Montréal en 1976, lorsque la médaille d’or est revenue aux Allemands de l’Ouest Frank Hübner et Harro Bode. Au début, le 470 était une classe olympique « ouverte », où hommes et femmes étaient invités à s’affronter.

Cependant, la réalité était que la classe était presque entièrement masculine, à l’exception notable de la Britannique Cathy Foster qui, avec son équipage Pete Newlands, a remporté la dernière course de la régate olympique de Los Angeles en 1984 pour terminer 7e au classement général.

Cependant, depuis les Jeux de 1988, les hommes et les femmes ont concouru dans leurs catégories distinctes de 470, Allison Jolly et Lynne Jewell remportant la toute première médaille d’or olympique en 470 féminin dans les immenses mers de Pusan ​​en Corée.

Les catégories masculines et féminines ont persisté jusqu’aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, lorsque les Britanniques Hannah Mills et Eilidh McIntyre ont remporté l’or chez les femmes et que Matt Belcher et Will Ryan ont remporté l’or chez les hommes pour l’Australie.

Mais depuis Tokyo, les épreuves olympiques ont changé, les marins hommes et femmes fusionnant pour une seule épreuve – 470 mixte –, les hommes et les femmes concourant désormais ensemble dans le même bateau. La grande question que tout le monde se posait était de savoir quelle direction s’avérerait la plus efficace sur la piste de course ? Femme à la barre/équipage masculin, tout comme Foster et Newlands à l’époque, ou homme à la barre/équipage féminin ?

La question n’a pas encore vraiment reçu de réponse, ou peut-être l’a-t-elle été, car les preuves des deux ou trois dernières saisons suggèrent que cela ne semble pas avoir d’importance.

Les Allemands Luise Wanser et Philipp Autenrieth ont dominé les Mondiaux 2022 en Israël pour défendre les combinaisons femme/homme, mais les Mondiaux 2023 ont été dominés par une autre équipe, la combinaison homme/femme japonaise, Keiju Okada et Miho Yoshioka.

A mi-parcours des Mondiaux de l’année dernière à La Haye, le top 10 était occupé à parts égales par cinq et cinq des différentes combinaisons.

Andreas Kosmatopoulos, ancien champion du monde 470 et quintuple représentant olympique de la Grèce, est président de la classe internationale 470. Il est ravi de voir à quel point le 470 Mixed s’est révélé équilibré entre les sexes.

“Il y a évidemment un élément de force et de forme physique requis dans le 470, mais il s’agit avant tout d’un jeu d’échecs athlétique”, a-t-il noté. « Peu importe qui est au gouvernail ou qui dirige le bateau, le plus important est la manière dont la barre et l’équipage fonctionnent en équipe. Ainsi, avec 470 Mixed, nous avons le test parfait pour les hommes et les femmes.

L’équipe japonaise composée de Keiju Okada et Miho Yoshioka vient défendre son titre mondial 2023. La première course du Championnat du monde 2024 est prévue le 27 février. Après trois jours de courses de qualification et deux jours de Gold Fleet, les 10 meilleures équipes s’affronteront lors de la finale de la Medal Race, le sixième et dernier jour de compétition, en mars. 3.

