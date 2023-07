Fournir des bombes à fragmentation à l’Ukraine est une erreur – membre de l’OTAN – RT World News

L’Espagne s’oppose catégoriquement à la livraison de ces armes, a déclaré la ministre de la Défense Margarita Robles

Les armes à sous-munitions ne doivent en aucun cas être utilisées par l’Ukraine, a déclaré samedi la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles. Un jour plus tôt, les États-Unis avaient annoncé qu’ils enverraient l’artillerie controversée à l’Ukraine au milieu d’une pénurie d’obus conventionnels.

« L’Espagne, sur la base de l’engagement ferme qu’elle a avec l’Ukraine, s’est également fermement engagée à ce que certaines armes et bombes ne puissent en aucun cas être livrées », a-t-il ajouté. Robles a déclaré aux journalistes après un rassemblement à Madrid. L’Espagne dit « non aux bombes à fragmentation et oui à la défense légitime de l’Ukraine, qui, nous le comprenons, ne devrait pas être menée avec des bombes à fragmentation », Robles a ajouté, selon Reuters.

La Maison Blanche a annoncé vendredi que le président Joe Biden avait autorisé la livraison d’un nombre indéterminé de munitions conventionnelles améliorées à double usage (DPICM) à Kiev, sur la base du « unanime » recommandation de l’équipe de sécurité nationale du président.















Les obus, qui peuvent être tirés par l’artillerie ukrainienne de 155 mm fournie par l’OTAN, dispersent de nombreuses petites » bombes » sur une vaste zone, dont certaines n’explosent pas immédiatement et présentent de graves risques pour les civils pendant des années après la fin des combats. Les armes à sous-munitions sont interdites par plus de 120 pays, bien que les États-Unis, l’Ukraine et la Russie ne soient pas parties à l’interdiction.

La décision de Biden a également été critiquée par l’Allemagne et le Royaume-Uni. Cependant, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré vendredi aux journalistes que l’envoi de ces armes était nécessaire pour « pont » l’écart jusqu’à ce que les bailleurs de fonds occidentaux de Kiev puissent augmenter la production d’obus conventionnels de 155 mm.

S’adressant à CNN plus tard vendredi, Biden a été plus direct. « C’était une décision très difficile de ma part » a-t-il dit, affirmant qu’il avait signé la fourniture parce que « les Ukrainiens sont à court de munitions. »

L’année dernière, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a décrit l’utilisation présumée par la Russie de munitions similaires comme « Potentiellement un crime de guerre. »

Moscou a été dédaigneux de la nouvelle. Les bombes à fragmentation sont “encore une autre ‘Wunderwaffe’ [wonder weapon] Washington et Kiev parient dessus, sans penser aux dures conséquences », La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré vendredi lors d’un point de presse. « A travers les livraisons d’armes à sous-munitions, Washington devient de facto complice de l’exploitation minière [Ukraine’s] territoire et partagera l’entière responsabilité de la mort… d’enfants russes et ukrainiens.