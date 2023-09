FourFourTwo rencontre Lucy Clark, la première arbitre de football ouvertement transgenre au monde

Chaque arbitre craint d’être abusé depuis les tribunes. Mais alors que la majorité des officiels acceptent que leurs décisions sur le terrain en soient la cause, Lucy Clark craignait que son identité même ne devienne le problème.

C’était avant 2018, lorsque Lucy était publiquement connue sous le nom de Nick – un ancien footballeur devenu arbitre qui avait dirigé des centaines de matches hors championnat au cours de sa carrière. Lucy s’était toujours sentie chez elle en sortant sur un terrain – le problème était qu’elle se sentait piégée dans un corps d’homme.

« Je ne pensais pas que le football m’accepterait, étant transgenre », explique l’homme de 51 ans à FFT maintenant. «Je pensais que je devais tout abandonner. La saison 2017/18 serait ma dernière.

La supporter dévouée de Sutton United était si désolée à l’idée d’arrêter définitivement son coup de sifflet qu’elle a même tenté de se suicider. Cet épisode angoissant a finalement agi comme le signal d’alarme dont elle avait besoin pour s’en tenir à sa passion.

(Crédit image : Lucy Copsey)

« J’ai eu une crise cardiaque à Noël », se souvient-elle. « Et pendant ma convalescence à l’hôpital, je me suis dit : « On n’a qu’une seule vie. Pourquoi devrais-je abandonner quelque chose que j’aime juste à cause de qui je suis ? J’ai donc décidé de continuer à arbitrer et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

En août 2018, Lucy Clark est devenue la première arbitre ouvertement transgenre au monde – reconnue par le Guinness World Records – en supervisant les réserves féminines QPR contre les Parkwood Rangers. Doté d’un sifflet rose, le chauffeur de taxi a été salué par les deux groupes de joueurs.

« Je ne suis pas tout à fait prêt pour la finale de la FA Cup mais c’était génial ! » elle a rayonné après.

La résidente de Surrey, qui a trois enfants, a arbitré plus de 500 matchs depuis sa première sortie publique en tant que Lucy, avec des expériences largement positives à retenir. Son ambition est désormais d’aider les autres à se sentir plus à l’aise dans leur peau.

VIDÉO : Quel est votre pronostic le plus fou pour la saison ?

Elle a fondé Trans Radio UK, à partir de laquelle ont émergé une ligne d’assistance téléphonique transgenre (TRUK Listens) et une équipe de football tout compris (TRUK United). Lucy est également joueuse-manager de l’équipe qui participera cette saison à la ligue Gay Football Supporters Network, avec des matchs organisés à travers le Royaume-Uni et accessibles à tous.

« Nous continuerons d’essayer d’offrir des chances de jouer au football à ceux qui pensaient ne plus jamais jouer au football », déclare-t-elle fièrement. « Personne ne devrait jouer simplement à cause de sa sexualité, de sa religion ou de son identité de genre. N’abandonnez pas quelque chose uniquement à cause de la façon dont vous pensez que les autres le percevront.

Lucy l’a découvert à ses dépens, mais elle a été récompensée pour son courage, récoltant les bénéfices pour elle-même et pour l’ensemble de la communauté LGBTQIA+.

Lucy parlait à FourFourTwo au National Football Museum où elle a fait don de plusieurs objets personnels

Plus d’histoires

Tout ce que les responsables du VAR ont dit lors de la décision incorrecte de pénalité d’Andre Onana contre les Wolvesà mesure que l’audio est libéré.

FourFourTwo discute comment les Glazers ont fait échouer Erik ten Hagtout en regardant également pourquoi il est parfaitement logique que Liverpool vende Mohamed Salah cette fenêtre de transfert.