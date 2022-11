FourFourTwo est une œuvre d’art ! La couverture du magazine est accrochée dans la galerie à côté de la peinture emblématique de Lowry

FourFourTwo est le principal magazine de football depuis près de trois décennies, mais nous pouvons maintenant ajouter une “œuvre d’art” à notre liste de réalisations.

Parlez à tous ceux qui travaillent actuellement sur le titre ou y ont travaillé et ils vous diront qu’ils l’ont toujours considéré comme tel, mais c’est maintenant officiel car l’une de nos couvertures est accrochée à The Lowry à Salford aux côtés du célèbre Aller au match La peinture

La peinture emblématique de LS Lowry montre des fans arrivant pour un match des Bolton Wanderers dans leur ancienne maison de Burnden Park.

L’interprétation moderne de FourFourTwo de la peinture emblématique de Lowry s’appelle “Going Back to the Match” (Crédit image : James Andrew)

Après 16 mois de verrouillage de Covid et de football joué à huis clos, FFT a décidé de faire une interprétation moderne de la peinture pour notre numéro d’aperçu de la saison du magazine.

Étant donné que l’Euro venait d’avoir lieu cet été-là, nous avons choisi d’utiliser Wembley et son arche emblématique plutôt que Burnden Park et nous avons demandé à l’illustratrice japonaise Yo Hosoyamada de concevoir sa version pour notre couverture.

Nous avons appelé notre version ‘Retour au match’ et a opté pour un fond orange plus vif pour refléter les temps plus brillants des fans pouvant retourner sur les terrains de tout le pays.

À côté de notre version dans la galerie se trouvent ces mots tirés de la lettre de l’éditeur de ce numéro – qui, selon nous, résumaient le sentiment à l’époque et ce que nous avons essayé d’incorporer dans notre version de l’image.

« D’un sol à l’autre, certaines choses ne changent pas : l’odeur des oignons trop cuits ; le sentiment d’espoir lorsque vous vous faufilez à travers un tourniquet; le clin d’œil entendu à la personne à côté de laquelle vous vous êtes assis pendant des années mais dont vous ne connaissez toujours pas le nom ; l’anticipation que quelque chose de grand peut arriver pour votre club cette saison (mais inévitablement pas). Tout cela et plus encore revient, et nous devrions le célébrer.

Julia Fawcett, PDG de The Lowry, inspecte le tableau après qu’il a été réaccroché à la galerie Salford (Crédit image : The Lowry)

La couverture “Going Back to the Match” de FourFourTwo a été illustrée par Yo Hosoyamada (Crédit image : futur)

La raison pour laquelle cette couverture de FourFourTwo a été choisie pour être accrochée à côté de l’original est qu’elle a été réaccrochée et a été à nouveau exposée au public après avoir été vendue aux enchères.

Cette œuvre d’art extrêmement importante et très appréciée est exposée au public dans les galeries de The Lowry depuis son ouverture en 2000, prêtée par l’Association des footballeurs professionnels.

Suite à leur décision de vendre Aller au matchrien ne garantissait que les futurs propriétaires partageraient l’engagement de garder l’œuvre à la vue du public et libre d’accès.

À quoi ressemble la peinture originale de LS Lowry dans la galerie à côté de la version de couverture de FourFourTwo (Crédit image : The Lowry)

Cependant, l’offre réussie de The Lowry de 8,1 millions de livres sterling chez Christie’s signifie que l’œuvre d’art a été sécurisée pour la collection LS Lowry de la ville de Salford, et elle a maintenant été réaccrochée à The Lowry, où elle est libre de voir.

Julia Fawcett, PDG de The Lowry, a déclaré : « Nous croyions passionnément Aller au match devait rester à la vue du public. Son retour en toute sécurité dans nos galeries, grâce au don merveilleusement généreux de la Law Family Charitable Foundation, est un grand moment pour Salford, et nous sommes si heureux de le ramener à la maison.

« Nous savons que les visiteurs viendront en grand nombre au cours des prochains mois pour voir cette œuvre d’art emblématique et très appréciée, et nous avons hâte de les accueillir. Encore une fois, je tiens à remercier tous ceux qui ont aidé à atteindre ce résultat fantastique.

Le tableau restera exposé gratuitement à Salford pendant les prochains mois avant d’être emmené dans d’autres régions locales – y compris Bolton – l’année prochaine.