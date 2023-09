Four Points by Sheraton Penticton ouvre ses portes en grand

Il s’agissait d’une inauguration grandiose du plus récent hôtel de Penticton.

Avec des divertissements, de la nourriture en abondance et une cérémonie d’inauguration, Ron Mundi de Mundi Hotel Enterprises a accueilli tout le monde dimanche dans le Four Points by Sheraton Penticton de six étages et 105 chambres au Palais des congrès.

« Notre voyage n’aurait pas été possible sans le personnel de la ville de Penticton. J’ai travaillé avec de nombreuses villes et elles ont toutes été bonnes, mais Penticton a été incroyable. C’est grâce au soutien de la communauté, notamment en travaillant avec nos prêteurs de Valley First, que notre hôtel est devenu une réalité », a déclaré Mundi. «Je dis que l’avenir s’annonce prometteur parce que nous n’avons pas encore terminé ici à Penticton.»

Une centaine de personnes ont assisté à l’événement festif dimanche.

L’hôtel Vernon Avenue est situé dans la nouvelle porte nord de la ville et contribuera à attirer davantage de congrès à Penticton, a déclaré le maire de Penticton et Mundi. L’hôtel dispose d’une piscine, d’une salle de remise en forme et d’un immense patio sur le toit offrant une vue sur la ville, les montagnes et le lac Okanagan. L’hôtel accueille officiellement ses clients à compter du 21 septembre.

A terme, l’hôtel comprendra un restaurant de 100 places. Un célèbre restaurateur local a confirmé qu’il ouvrirait un nouveau restaurant à l’hôtel et les détails seront bientôt publiés.

« Nous avons attendu qu’une installation comme celle-ci soit construite à cet endroit, non pas des années mais des décennies », a déclaré le maire de Penticton, Julius Bloomfield, lors de la cérémonie d’inauguration. « Nous saluons le groupe Mundi pour son dévouement et la rapidité avec laquelle ce bâtiment a été construit pendant une période où la main d’œuvre était serrée et les chaînes d’approvisionnement encore plus serrées. »

Mundi s’est dit convaincu que le nouvel hôtel accueillera davantage de congrès grâce à sa connexion pratique au Penticton Trade and Convention Centre. L’hôtel est également situé en face du SOEC.

L’hôtel a inauguré ses travaux en avril 2022.

