Four More Shots Please : Prateik Babbar dit qu’il aime le processus de transformation physique ; Voici pourquoi [Watch Exclusive Video]

Quatre autres clichés s’il vous plaît : Four More Shots Please, la saison 3 est de retour en force sur Amazon Prime Videos. Kirti Kulhari, Sayani Gupta, Maanvi Gagroo, Bani J, Milind Soman, Pratik Babbar, Lisa Ray et d’autres encore nous ont divertis. La critique de la saison 3 est vraiment bonne. Les fans apprécient vraiment la série. Cette saison est plus folle, plus amusante et plus émotionnelle. Dans une interview exclusive avec Bollywoodlife.com, Prateik Babbar parle de sa transformation physique pour la série et aussi comment cela a fonctionné pour lui. Regardez la vidéo pour en savoir plus.